Жизнь в Испании оказалась не такой, как ожидалось: украинка раскрыла, что ее разочаровало

Испания / © bigseventravel.com

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Реалии европейской жизни оказались противоположными глянцу отдыха: украинка Анна Чумак вернулась домой после эмиграции в Испанию, разочаровавшись в местном быту и жилых условиях. Девушке понадобился почти год на размышления, чтобы окончательно собрать все вещи в одну 26-килограммовую коробку и выехать обратно в Украину.

О своем опыте блоггерша рассказала в своем Instagram.

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Жизнь в Испании — что нужно знать

По словам украинки, самым большим разочарованием для нее стали бытовые особенности испанского жилья. Она упоминает сплошной кафельный пол даже в спальнях, отсутствие центрального отопления в старых домах и окна, выходящие в глухой внутренний двор (patio). Поэтому зимой в помещениях становится холоднее, чем на улице, а летом не хватает света и свежего воздуха.

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«Зимой в квартирах нередко холоднее, чем на улице. Особенно в старых домах, где центрального отопления просто нет. А если добавить плитку на полу и окна в patio, то комфортной температуру назвать сложно», — рассказала девушка.

Жизнь усложняли и другие бытовые мелочи: привычка испанцев ходить дома в уличной обуви, нехватка кондиционеров во многих квартирах, а также шумные улицы и чрезмерная эмоциональность местных, из-за которой было тяжело работать вне дома. После возвращения в Украину девушке пришлось привыкать к жизни заново, ведь ее окружение изменилось, а отношения с семьей пришлось выстраивать с нуля.

«Я словно выпала из жизни своей семьи. Пока они проводили время вместе, праздновали, проживали важные моменты, я могла быть рядом только через экран телефона. Пришлось заново встраиваться в семейную жизнь и восстанавливать наши общие традиции», — отметила Анна.

Несмотря на сложный путь и ощущение разрыва между двумя странами, блоггер переосмыслила собственные привычки и подчеркнула, что совершенно не жалеет о решении вернуться домой.

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Украинцы за рубежом — последние новости

Напомним, украинка Анна, несколько лет проживавшая во Вроцлаве, поделилась детальным раскадрованием своего семейного бюджета перед тем, как принять решение о переезде в Германию, а впоследствии — в Испанию.

Раньше мы писали, что украинка прожила в Польше и рассказала, что там действительно лучше, а хуже.

Также мы писали, что переехавшие в Болгарию после начала полномасштабной войны украинки рассказали, сколько тратят на жилье, продукты и коммунальные услуги, а также с какими неожиданными ситуациями столкнулись в новой стране. Их рассказ вызвал дискуссию в Сети.

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