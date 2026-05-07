Жизнь в Швеции глазами украинца: почему эмигранты выбирают скандинавское спокойствие, несмотря на холодный климат

Украинец Роман / © из соцсетей

Дополнено новыми материалами

Швеция — лучший вариант для размеренной и безопасной жизни, уверен украинец Роман, сменивший место жительства несколько лет назад. Холодный климат здесь полностью компенсируется солидной социалкой, развитой инфраструктурой и высокими доходами населения.

За два с половиной года пребывания в Швеции герой нашего рассказа слышал только положительные отзывы об этой стране от других эмигрантов. Почему скандинавское спокойствие становится главным аргументом для переезда и какие преимущества получают приезжие, пишет «Фокус».

По словам мужчины, есть украинцы, вынужденно оказавшиеся в Швеции. Им там нелегко и хочется возвратиться домой. В частности, он отметил, что в этой стране достаточно сложно вести бизнес из-за ряда объективных факторов.

Лучшая страна для жизни

«Это одна из лучших стран для жизни, если не учитывать климат, на который люди жалуются, но и на него нечего пенять, потому что он очень похож на украинский», — рассказывает Роман в своем видео, опубликованном на странице в TikTok (@roma.ne.vdoma).

Мужчина говорит, что существует стереотип, что для переезда в Швецию нужно иметь немалый бюджет на первое время, но это не так, по его словам. Достаточно заплатить только за дорогу.

«При большом желании сюда можно добраться за 100 долларов. Возможно, и дешевле. Автобусом в Польшу, а оттуда — из Варшавы в Мальмо есть билеты стоимостью 150 крон, то есть где-то 700 грн. Это самолет. Представляете? И все», — добавляет он.

Принимают всех

Роман утверждает, что даже если у украинцев нет ни копейки, то им предоставят всю необходимую помощь на первое время. «Дают все. Приютят, дадут поесть, дадут комнату. Будешь учиться. В это время государство будет о тебе заботиться. Поверь, голодным не будешь и будешь иметь крышу над головой», — добавил мужчина.

По его словам, много преимуществ для детей — бесплатное обучение, много медицинских услуг, развлечений и т.д. Хотя в комментариях ему возразили. Мол, детские садики там жалованья.

«Страна, где есть все. Даже, я бы сказал, слишком много», — резюмировал Роман, который в Швеции работает уборщиком на кладбище.

