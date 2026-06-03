Жизнь в Швеции не такая идеальная: украинка рассказала о двух реальностях (видео)

Флаг Швеции / © pixabay.com

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Вопрос изменения страны пребывания или первого выезда из Украины в Швецию имеет две противоположные реальности.

О специфике адаптации, финансовой помощи, проблемах с медициной и скрытых возможностях рассказала украинская блоггерша под ником asiyat2412 в соцсети TikTok.

Реалии первого года: суровый климат, языковой барьер и выживание на мизерную помощь

Среди главных трудностей, с которыми сталкиваются новоприбывшие украинцы, блоггер выделяет суровый климат, бюрократию и языковой барьер. Найти работу без знания шведского или высокого уровня английского очень трудно. Кроме того, в начале возникают серьезные проблемы из-за отсутствия местного идентификационного кода.

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«Без персонального номера — это такой, как идентификационный, который тебе не дадут сразу — ты не можешь даже легко, быстро арендовать себе жилье и многое еще не можешь. Даже скидки в магазинах ты не можешь получить без персонального номера, а его получишь как минимум через год», — отмечает украинка.

Также она критически отзывается о местной системе здравоохранения на первичном этапе и о финансовом обеспечении под временной защитой.

«Медицина — это страшное. Так можно ожидать просто посещения специалиста два, три, четыре месяца. Вообще, сдать анализы, ну это просто что-то на нереальном, только за большие средства. А когда вы только приезжаете, вам оказывают защиту и такую помощь — ну просто 1800 крон. Ну что это там, 160 евро в месяц. На эти средства просто невозможно жить», — отметила украинка.

По ее словам, заселить украинцев могут в отдаленные села или лесную местность, где нет доступа к крупным магазинам или гуманитарным программам, действующим в столице. Кроме того, есть риск не остаться в стране надолго после значительных инвестиций в собственную интеграцию.

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Другая реальность: бесплатное жилье и образование

Несмотря на первые минусы, Швеция хорошо помогает с первых дней. Переселенцам бесплатно дают сначала временное жилье, а потом квартиру, где не нужно платить за аренду и коммуналку. Денег на еду мало, но если экономить и ходить в дешевые магазины при церквях, то на жизнь хватит.

«Обучение то бесплатное. Даже в университете. Даже если вам 40 лет, как мне, вы можете поступить в университет совершенно бесплатно. Для этого нужно знать шведский, английский язык и иметь сертификат о среднем образовании», — делится пользователь.

Что меняется через год жизни в Швеции

Кардинальные изменения в жизни мигрантов происходят после первого года, когда оформляется персональный номер. В этот период выплаты на одного неработающего взрослого человека существенно возрастают.

«Ваша помощь на одного человека увеличивается, и вы получаете на взрослого почти 500 евро. То есть, как в Германии. Это спустя год. За вас продолжают оплачивать квартиру, если вы не работаете. У вас открываются возможности получить практику, больше возможности устроиться на работу», — объясняет блоггер.

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Также меняется ситуация с медициной при выявлении серьезных патологий. При наличии сложных заболеваний, таких как онкология или диабет, государство полностью покрывает расходы по химиотерапии и медикаментам. Пациент платит только фиксированную стоимость самого визита врачу, которая составляет около 30 евро, вместо сотен тысяч гривен за операции.

В конце автор подчеркивает, что реальные шансы остаться в стране на постоянной основе есть — многие украинцы уже смогли изменить статус пребывания благодаря официальному трудоустройству. Кроме того, вопреки стереотипам о суровом климате, Швеция летом предлагает много теплых солнечных дней, позволяющих отдыхать на местных озерах и море.

Украинцы за рубежом — последние новости

Напомним, украинка прожила в США более трех лет и вернулась обратно в село. Татьяна рассказала о сложных внутренних вопросах и решениях снова кардинально изменить свою жизнь.

Также многие украинцы романтизируют жизнь в Германии и думают, что это рай. Там ведь большие зарплаты, высокий уровень жизни и возможность жить достойно, работая на простейшей работе. Действительно ли все так радужно?

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Ранее мы писали, что украинка, живущая в Испании, сравнила популярное среди беженцев восточное побережье со Страной Басков. По ее словам, на севере страны выше зарплаты, безопаснее и чище, но купить жилье там значительно сложнее из-за высоких цен.

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