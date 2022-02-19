Жизненно важные звонки и принятое Путиным решение о нападении на Украину: главные заявления Байдена

Жизненно важные звонки и принятое Путиным решение о нападении на Украину: главные заявления Байдена

В частности, Байден заявил, что Путин принял решение напасть на Украину.

В пятницу, 18 февраля, Джо Байден вторично через неделю выступил с обращением по поводу ситуации вокруг Украины из-за эскалации конфликта со стороны Российской Федерации.

ТСН.ua. собрал главные положения из речи американского лидера, озвученные в Белом доме.

Также читайте Байден рассказал, стоит ли Зеленскому лететь на Мюнхенскую конференцию

О чем говорил американский лидер:

Байден заявил, что президент страны-агрессорки России Владимир Путин принял решение напасть на Украину: "Сейчас я думаю, что он (Путин – ред.) принял решение. У меня есть основания так говорить". Байден подчеркнул, что Россия окружила Украину с трех сторон — вдоль российской границы, из Крыма и из Беларуси. Также у США есть все основания полагать, что российские войска могут войти на украинские земли в ближайшее время.

"Сейчас я думаю, что он (Путин – ред.) принял решение. У меня есть основания так говорить". Байден подчеркнул, что Россия окружила Украину с трех сторон — вдоль российской границы, из Крыма и из Беларуси. Также у США есть все основания полагать, что российские войска могут войти на украинские земли в ближайшее время. США не будут отправлять войска в Украину , но будут в дальнейшем поддерживать наше государство. "США готовы оберегать, защищать принцип коллективной безопасности. Мы также не будем посылать военных в Украину для участия, для проведения каких-либо военных действий, но мы поддерживаем Украину", — сказал Байден.

, но будут в дальнейшем поддерживать наше государство. "США готовы оберегать, защищать принцип коллективной безопасности. Мы также для участия, для проведения каких-либо военных действий, но мы поддерживаем Украину", — сказал Байден. Во время выступления лидер США снова предупредил РФ о "жестких санкциях". В то же время, он заверил Москву, что еще есть время для дипломатии. "Еще не поздно провести деэскалацию и вернуться за стол переговоров", — призвал он.

В то же время, он заверил Москву, что еще есть время для дипломатии. "Еще не поздно провести деэскалацию и вернуться за стол переговоров", — призвал он. Президент США отметил, что он совершил два жизненно важных звонка относительно ситуаций вокруг Украины. Он пообщался по телефону с двухпартийной группой конгрессменов, представляющей США в Мюнхене на форуме безопасности и с лидерами ЕС и Трансатлантического альянса по ситуации в России и Украине. По словам Байдена, в обоих звонках он услышал о единстве, решительности.

относительно ситуаций вокруг Украины. Он пообщался по телефону с двухпартийной группой конгрессменов, представляющей США в Мюнхене на форуме безопасности и с лидерами ЕС и Трансатлантического альянса по ситуации в России и Украине. По словам Байдена, Джо Байден сообщил, что Россия на временно оккупированном Донбассе действует в соответствии со своими " методичками ", о которых предупреждали США и союзники. в этом Украине. Мы наблюдаем за дезинформацией относительно "обстрелов", которые подает Россия", — сказал Байден.

Напомним, во вторник, 15 февраля, президент США Джо Байден посвятил свое обращение теме российской агрессии против Украины. В частности, тогда Байден говорил, что вероятность вторжения России в Украину существует и деэскалации ситуации пока не произошло. Также в случае военного вторжения РФ в Украину США и союзники применят самые мощные с 2014 года санкции против Москвы.

Напомним, несмотря на заявление Минобороны РФ якобы об отводе части войск от украинских границ, Байден подчеркнул, что риск вторжения России в Украину остается "очень высоким". По его словам, Россия может напасть на Украину в ближайшие несколько дней.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.