Журнал TIME посадил в кресло президента США мужчину, который любит Трампа: фото

Роль Маска в администрации Трампа усилилась после того, как он был назначен руководителем Департамента правительственной эффективности (DOGE).

На обложке очередного номера журнала TIME опубликовано изображение американского миллиардера Илона Маска, сидящего в кресле президента США.

Фото свежей обложки популярного журнала, по версии которого Дональд Трамп стал человеком 2024 года, публикуют в пятницу, 7 февраля, в соцсетях.

На изображении Илон Маск сидит за президентским столом в Овальном кабинете Белого дома, по обе стороны — американский государственный флаг и президентский штандарт.

Илон Маск на обложке журнала TIME

После того, как изображение Маска появилось на обложке TIME, миллиардер неодиданно признался в своей любви к Дональду Трампу в сообщении на платформе Х.

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"Я люблю Дональда Трампа так сильно, как гетеросексуальный мужчина может любить другого мужчину", — написал он.

Как известно, роль Маска в администрации Трампа усилилась после того, как он был назначен руководителем Департамента правительственной эффективности (DOGE). Правда, для миллиардера не нашли офис в Белом доме.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп рассказал о полномочиях бизнесмена Илона Маска в своей администрации. По его словам, его задача состоит в том, чтобы сократить правительство.

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