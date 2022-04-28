Журнал Time посвятил обложку президенту Украины Владимиру Зеленскому

Статью "Внутри мира Зеленского" написал журналист Саймон Шустер, две недели в апреле находившийся на Банковой, общался с президентом и его окружением.

Президент Украины Владимир Зеленский стал лицом с обложки ближайшего номера американского журнала Time.

В выпуске – большое интервью Зеленского и репортаж о жизни Офиса президента после начала войны. Материал подготовил Саймон Шустер, а фотографии сделал Александр Чекменев.

"Новая обложка TIME: В течение двух недель в апреле Саймон Шустер заходил в дом Владимира Зеленского, чтобы посмотреть, как украинский президент и его главные советники переживают войну", — написали в издании о новой обложке.

"Моя просьба касалась не просто возможности поставить вопрос президенту. Я хотел увидеть войну так, как он и его команда. В течение двух недель в апреле мне позволили это сделать в резиденции на Банковой, следить за их распорядком и вертеться в кабинетах, где они сейчас живут и работают", – написал журналист.

Он также добавил, что видит цель Зеленского в том, чтобы весь свободный мир переживал эту войну, как это переживает Украина. Это вопрос собственного выживания для международного сообщества.

"Думаю, ему это удается", — сказал Саймон Шустер.

Напомним, что ранее обложкой поддержал Украину также польский Vogue. Апрельский выпуск издания вышел с иллюстрацией Елены Емчук – фэшнфотографки и художницы.

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