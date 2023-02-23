Журналиста убили во время прямого эфира с места убийства: кто это сделал (фото)

В городе Орландо (штат Флорида, США) журналист местного телеканала Spectrum News 13 был смертельно ранен 22 февраля прямо во время репортажа с места другого убийства, которое произошло за несколько часов до того.

Об этом сообщает BBC.

Вместе с журналистом погибла и девятилетняя девочка. В полиции рассказали, что тот же злоумышленник ранил еще одного репортера и маму девочки. Нападающий подозревается в еще одном убийстве.

Так, два журналиста местного телеканала вели репортаж с места убийства молодой женщины в Пайн-Хиллз, которое произошло утром 22 февраля. Подозреваемый в убийстве позже неожиданно вернулся на место преступления. Пока непонятно, почему злоумышленник устроил стрельбу.

Полиция задержала вооруженного нападающего, сопротивлявшегося во время ареста.

Как рассказал шериф округа Ориндж Джон Мина, нападение на журналистов было совершено около 16:00 по местному времени. Они находились в своем автомобиле или рядом с ним. Само авто не имело никаких отметок телеканала.

Это 19-летний Keith Melvin Moses, свидетельствует о целой серии стрельбы все, що лівий три біди, в OCSO custody. Это sad day для нашего общества. Три были потрясены все, включая женщину в ее 20-й, девятилетнюю девушку и @MyNews13 employee. pic.twitter.com/DXXkxzRHl5 — Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) February 23, 2023

По словам шерифа, журналисты вели репортаж об убийстве 20-летней девушки, которое было совершено в тот же день утром. Подозреваемый в совершенном 19-летний Кот Мозес вернулся на место преступления и устроил стрельбу по репортерам.

После этого нападающий зашел в соседний дом и открыл огонь по его жителям, попав в маму с дочерью. Ребенок погиб, а его мама была доставлена в больницу в критическом состоянии.

Первую помощь раненым оказали другие медийщики, работавшие поблизости.

После того, как стало известно о гибели репортера, телеканал Spectrum 13 продолжил прямой репортаж с места событий. Раненый журналист смог поговорить со следователями и коллегами.

Шериф рассказал, что задержанный Мозес не раз испытывал проблемы с законом. Так, его обвиняли в незаконном хранении оружия, нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах, вооруженном нападении и воровстве со взломом.

По данным правоохранителей, нападавший был знаком с застреленной утром девушкой, однако никоим образом не был связан с другими жертвами стрельбы.

Полицейские еще выясняют, почему Мозес стрелял в журналистов. Шериф предположил, что злоумышленник мог принять репортеров за правоохранителей.

Репортер еще одного местного телеканала WESH 2 Сенет Гебрегиоргис рассказала, что она вместе с оператором покинула место преступления за несколько минут до стрельбы.

"У нас было какое-то плохое предчувствие, и мы решили избежать греха подальше", – сказала репортер.

Компания-владелец телеканала Charter Communications опубликовала заявление, в котором назвала нападение ужасной трагедией для жителей Орландо.

А пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выразила соболезнования в твиттере.

Напомним, в Южной Африке на 260 лет заключили в тюрьму убийцу, который изнасиловал и забил до смерти восьмилетнюю девочку, а затем отрубил ей руку.

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