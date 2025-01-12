Журналиста впустили в КНДР: там живут "зомби" с серой кожей и тусклыми глазами

Украинский журналист поделился воспоминаниями о посещении КНДР и рассказал, как северные корейцы до сих пор живут за "железным занавесом".

Диктатура укоренилась на севере Корейского полуострова еще после окончания Второй мировой и уже несколько поколений северокорейцев не знают другой жизни, кроме абсолютного тоталитаризма и культа личности вождей-Кимов. Поклонение вождю и партию, тоталитаризм, доносы и сплошная будничность стали нормой для жителей КНДР.

Стремятся ли северокорейцы изменить ситуацию и как они живут сейчас, в интервью "Телеграфу" рассказал украинский журналист Роман Бочкала, в свое время посетивший как Южную, так и Северную Корею.

Он напомнил, что в Северной Корее у людей отсутствует доступ к Интернету, они не имеют доступа к информации и живут за "железным занавесом". Бочкала рассказал, что в технологическом плане гражданское население КНДР находится на уровне начала 90-х годов. Самые современные телефоны, которые там можно встретить – это кнопочные мобильные телефоны. Смартфоны там практически запрещены.

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Журналист не исключает, что некоторые северные корейцы пытаются обойти эти ограничения. Бочкала рассказал, что во время посещения КНДР в Пхеньяне к нему подошла женщина и спросила, действительно ли в Южной Корее полки в магазинах пусты.

"...Ко мне подошла одна женщина, немного старше. Люди старшего поколения, как правило, знают русский язык, ведь изучали его в школе. Она обратилась ко мне на русском и спросила: "Я вижу, что вы иностранец славянского происхождения. Скажите, пожалуйста, правда ли, что в Южной Корее нет товаров?" Сначала я не понял ее вопрос, но потом осознал его суть. Им показывают по телевидению, что в Южной Корее пустые полки, люди голодают и страдают от нехватки продуктов. Но в ее словах я почувствовал сомнение: действительно ли это? Поэтому она и спросила меня", – вспомнил он.

Однако журналист предположил, что это могла быть провокатор из спецслужб, поэтому не ответил ей.

Северокорейцам что-то подмешивают в пищу?

По наблюдениям Бочкалы, северные корейцы имеют вид аморфных и угнетенных людей.

"У многих из них серый оттенок кожи, а их глаза выглядят тускло и невнятно. Иногда, анализируя это, мне даже кажется, что им, возможно, что-то подмешивают в пищу. Знаете, как раньше в советской армии парням давали бром, чтобы снизить их интерес к жизни. Так считала советская система", – рассказал журналист.

Бочкала не исключает, что в Северной Корее также могут использовать какие-нибудь вещества, чтобы люди меньше интересовались жизнью.

"Они выглядят очень ограниченными в своих умственных способностях. Иногда складывается впечатление, что они просто не интересуются многими аспектами жизни. Это как опции в их восприятии мира деактивированы", — подытожил он.

Напомним, что ВСУ в Курщине впервые взяли в плен двух солдат Северной Кореи.

Пленные КНДРовцы не разговаривают на украинском, английском или русском языках, поэтому общение с ними происходит через переводчиков корейского во взаимодействии с разведкой Южной Кореи.

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