Журналистка Елена Милашина покидает Россию из-за угроз Кадырова: подробности

В росСМИ заявили об "особых отношениях" между федеральными властями РФ и лидером Чечни.

Российская журналистка Елена Милашина объявила о командировке за пределами России из-за многочисленных личных угроз в ее адрес со стороны руководства Чечни и реакции на них федеральных властей страны.

Об этом говорится в заявлении редакции "Новой газеты".

Отмечается, что медийщица прибегла к соответствующему шагу на фоне "особых отношений, выстроившихся между федеральными властями РФ и главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым", а также "многочисленных личных угроз" от представителей Чечни в ее адрес.

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Милашина придерживается утвержденных редакцией протоколов безопасности. "Ее локация никак не отразится на освещении темы прав человека в Чечне", — добавили в СМИ.

Как пишет "Интерфакс", в конце января Кадыров назвал Милашину, а также члена Совета по правам человека РФ Игоря Каляпина "террористами", а телеканал "Дождь" и "Новую газету" - "пособниками террористов".

Это произошло на фоне насильственного задержания силовыми структурами Чечни Заремы Мусаевой, супруги экс-судьи Верховного суда Чеченской Республики Сайди Янгулбаева, в Нижнем Новгороде.

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Женщину, страдающую диабетом, отвезли на допрос в Чечню, а затем возбудили против нее уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя властей). 2 февраля суд в Грозном отправил Мусаеву под стражу на два месяца.

Рамзан Кадыров заявил о законности действий представителей республиканского МВД в Нижнем Новгороде и выступил с жесткой критикой семьи Янгулбаевых, указав, что некоторые ее члены якобы "призывают к терроризму и экстремизму".

31 января "Новая газета" призвала главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина открыть против Кадырова уголовное дело о возбуждении ненависти или вражды с угрозой применения насилия (п. "а" ч.2 ст.282 УК РФ). В Кремле ситуацию пока не комментируют.

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