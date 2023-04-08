Журналисту WSJ, задержанному в России, предъявлены обвинения в шпионаже — СМИ

Следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ выдвинули официальное обвинение в шпионаже задержанному ранее журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу.

Об этом сообщают российские пропагандистские информагентства со ссылкой на неназванные источники.

"Гершковичу предъявлены обвинения", — цитирует источник "Интерфакс". Эту информацию подтверждает "ТАСС".

По словам собеседника этого агентства, Гершкович категорически отверг все обвинения и заявил, что занимался в России журналистской деятельностью. Дело журналиста маркировано грифом "совершенно секретно".

В то же время власти РФ отказываются предоставить консульский доступ к задержанному журналисту, который в Белом доме назвали "неприемлемым". "Нам нужно получить консульский доступ к Эвану", — сказал накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, которого цитирует Reuters.

Напомним, 30 марта 2023 года СМИ сообщили о задержании журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича в российском Екатеринбурге. ФСБ РФ заявила, что Гершкович якобы "собирал свидетельства о предприятии российского ЧПК "Вагнер". В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича по делу о "шпионаже". Сам Эван Гершкович обжаловал свой арест.

По данным российской службы "Радио Свобода", Гершкович до задержания несколько недель находился в Екатеринбурге. Местный активист Ярослав Ширшиков, сопровождавший его в поездке, сообщил, что Гершкович ездил писать об отношении россиян к войне и о вербовке местных жителей в ЧВК "Вагнер". Это же утверждает, ссылаясь на свои местные источники, и находящийся в эмиграции бывший екатеринбургский журналист Дмитрий Козелев.

Редакция The Wall Street Journal отрицает обвинения ФСБ и требует немедленно освободить Гершковича. Международная организация "Репортеры без границ" осудила задержание в России по обвинению в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Администрация США категорически отрицала какие-либо обвинения российских властей в адрес журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича в якобы причастности к шпионской деятельности.

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