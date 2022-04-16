Журналисты начали идентификацию погибших моряков крейсера "Москва": кого уже удалось установить

Жена погибшего моряка рассказала журналистам, что командование РФ вряд ли сообщит правду об экипаже крейсера и произошедшем с флагманом Черноморского флота РФ.

Журналисты "Схем" начали идентификацию погибших моряков из состава экипажа крейсера "Москва". В частности, уже удалось установить личность одного погибшего моряка. Это Иван Вахрушев, служивший в пятой боевой части, отвечавшей за эксплуатационную сохранность корабля.

Об этом идет речь в материале журналистов-расследователей "Схем".

Погибший – мичман Иван Вахрушев, был 41 год. Муж родом из села Ничкино Сарапульского района Удмуртской республики.

Журналисты нашли пост в социальной сети "Одноклассники" жены погибшего моряка Варвары Вахрушевой. Она опубликовала фото мужа, одетого в офицерскую форму Военно-морских сил РФ с погонами мичмана, и сообщила, что он погиб во время "исполнения своих обязанностей". О том, что муж служил на крейсере "Москва", Варвара Вахрушева подтвердила журналистам. При этом, как она рассказала, обстоятельства гибели ей не сообщили. Также она добавила, что командование РФ вряд ли сообщит правду об экипаже крейсера и произошедшем с флагманом Черноморского флота РФ. По словам женщины, ей известно о пропавших без вести 27 членах экипажа "Москвы".

Напомним, на крейсере "Москва" 13 апреля возник пожар из-за попадания украинских ракет "Нептун". После этого корабль начал тонуть. В РФ же утверждают, что якобы на крейсере взорвался боеприпас.

Вечером 14 апреля в Минобороны России официально подтвердили, что крейсер "Москва" утонул во время шторма в Черном море. Как рассказал российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, из 510 членов экипажа удалось спастись только 58. Между тем в Минобороны России утверждают, что экипаж – это несколько сотен человек – был эвакуирован на другие корабли.

Впоследствии в Министерстве обороны США подтвердили, что крейсер "Москва" утонул из-за попадания украинских ракет, а не детонации боеприпасов.

В субботу, 16 апреля, главнокомандующий военно-морским флотом РФ Николай Евменов сообщил, что личный состав крейсера якобы находится в оккупированном Севастополе. По его словам, офицеры, мичманы и матросы будут продолжать службу. Кадры встречи Евменова якобы с экипажем крейсера "Москва" опубликованы в телеграмм-канале Минобороны РФ.

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