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Журналисты нашли еще одну яхту, которая может принадлежать Медведеву (фото)

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Журналисты нашли еще одну яхту, которая может принадлежать Медведеву (фото)

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев / Фото: Getty Images

Экс-президент РФ может владеть в общей сложности тремя судами.

Российские журналисты обнаружили еще одну яхту, связанную с Дмитрием Медведевым. Ее стоимость составляет более 5 млн. долларов.

Об этом сообщает российское издание "Верстка".

Яхта, вероятно, принадлежащая Медведеву/Фото Fleetphoto / ©
Яхта, вероятно, принадлежащая Медведеву/Фото Fleetphoto

Подробности

Коротко о судне:

  • называется GV;
  • длина составляет 29 метров;
  • линейка MCY 96 от итальянской верфи Monte Carlo Yachts;
  • 2017 год выпуска;
  • предназначено для длительных морских путешествий.

Яхта под флагом островного государства Палау, отмечают расследователи, впервые вошла в российские воды в июне этого года. Отправитель GV был скрыт за неизвестным оффшором Unicorn Holdings Group Inc. из Сейшельских островов.

"В России яхту по "временному ввозу" оформили на 39-летнего жителя Конакова Анатолия Наумова. В телефонных книгах других пользователей номер Наумова записан как "Дмитрий М" и "Толя Фотиния". "Фотиния" – яхта Дмитрия Медведева, о которой рассказывал в расследовании "Он вам не Димон" Алексей Навальный", – акцентируют внимание в издании.

Журналисты позвонили Наумову под видом таможенного инспектора, назвали данные, внесенные в базу при ввозе яхты, и убедились, что Наумов действительно причастен к ее оформлению. В частности, речь шла о пометке "специального режима" для Дмитрия Анатольевича во избежание дополнительных проверок.

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности РФ и один из самых безумных высказывателей позиции Кремля Дмитрий Медведев разгневался из-за заявления министра иностранных дел Чехии Яна Липавского о том, что главным результатом помощи ЕС должно быть возвращение Украине Крыма.

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Дата публикации
Просмотры
779
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