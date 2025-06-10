Журналисты под пулями: как администрация Трампа и полиция США давят на независимые СМИ

Протесты в США / © Associated Press

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В США снова зафиксированы нападения на представителей СМИ. Во время протестов в Лос-Анджелесе полицейский выстрелил резиновой пулей в репортера Channel Nine Лорен Томаси. Она освещала акции против политики депортаций Дональда Трампа, когда офицер прицельно попал ей в ногу.

Об этом сообщило издание The Conversation.

Австралийская репортер Лорен Томаси из Channel Nine попала под обстрел во время прямого включения. Камера зафиксировала, как офицер прицельно стреляет ей в ногу, несмотря на то что журналистка была четко идентифицирована. Женщина отделалась болью в мышце, однако случай вызвал широкий резонанс.

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Полиция США выстрелила в журналистку / © paparazzi.ru

Это — не единичный инцидент. За последние три дня по меньшей мере 30 журналистов стали жертвами препятствования профессиональной деятельности, среди них — сотрудник LA Daily News, которого поразили перцовыми шариками, и британский фотограф Ник Стерн, которому удалили из ноги пластиковую пулю.

В Соединенных Штатах все чаще фиксируют случаи давления на независимые СМИ. Начиная с первых месяцев каденции Дональда Трампа, администрация пыталась подорвать доверие к медиа.

Среди действий — попытки ограничить финансирование общественных вещателей, в частности таких организаций, как «Голос Америки», «Радио Свободная Европа» и «Радио Свободная Азия». Свертывание финансовой поддержки этих платформ поставило под сомнение их дальнейшую деятельность. По состоянию на весну веб-сайт «Голоса Америки» перестал обновляться.

В то же время когда Associated Press отказалось менять название Мексиканского залива на «Американский», его журналистам ограничили доступ в Белый дом.

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Также под давлением оказались крупные телесети — ABC, NBC, CBS. Их лицензиям на вещание открыто угрожали, что может свидетельствовать о попытках влияния на редакционную политику.

Комитет защиты журналистов, который обычно фиксирует нарушения свободы слова в странах с жесткими режимами, например России, обнародовал в апреле отчет под названием «Тревожные звоночки: первые 100 дней Трампа усиливают страх за прессу и демократию».

Первая поправка к Конституции США защищает свободу слова и долгое время считалась основой свободной журналистики. Однако она работает только тогда, когда журналистика имеет реальную, а не символическую защиту.

«Теперь, что поразительно, язык, который когда-то использовался для автократий и государств, которые не преуспели, начал появляться в оценках США. Civicus, который отслеживает упадок демократий во всем мире, недавно включил США в свой список наблюдения вместе с Демократической Республикой Конго, Италией, Сербией и Пакистаном», — говорится в материале.

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Ранее мы писали, что полиция США применила в Лос-Анджелесе резиновые пули и светошумовые гранаты.