Журналисты The New York Times рассказали, как Россия набирает людей на войну против Украины

Кремль привлек к войне против Украины большое количество заключенных, а также активизировал значительные усилия для того, чтобы набрать как можно больше людей в армию.

Об этом пишет издание The New York Times.

Издание пишет, что российские власти продолжают поиск возможностей для привлечения людей в войну против Украины. Новое законодательство предусматривает, что теперь для привлечения в армию не обязательно нужно быть осужденным. Теперь подозреваемым и задержанным полицией предлагают снять все обвинения, если они согласятся стать добровольцами и поехать на войну против Украины.

Кроме того, в армию привлекаются мигранты, имеющие проблемы с законом, должники и даже коррумпированные чиновники.

Журналисты пишут, что в Санкт-Петербурге двое мужчин были арестованы по обвинению в контрабанде около 200 кг кокаина из Перу, стоимостью около 30 миллионов долларов. С них были сняты все обвинения после того, как они подписали контракты и уехали на войну в качестве стрелков штурмовой роты.

Местные СМИ пишут, что многие люди, которые должны были предстать перед судом за тяжкие преступления, подписывают контракт и отправляются на войну против Украины.

"Они могут убить человека, ограбить банк или совершить любое другое преступление, а затем отправиться на фронт", — заявил журналистам российский военный аналитик Руслан Левиев.

Он заявил, что российские армии необходимо привлекать много людей для пополнения своих сил, поскольку она несет большие потери на фронте.

Издание пишет, что Кремль пытается избежать всеобщей мобилизации, сколько это может вызвать протесты. В то же время, Россия стремится максимально укрепить свое положение после того, как выборы в США выиграл Дональд Трамп, неоднократно заявлявший, что он быстро закончит войну в Украине.

Издание пишет, что теперь в России начали набирать в армию должников, поскольку новый закон позволяет "прощать долги" до 10 миллионов рублей (около 100 000 долларов) и снимает обвинения с лиц, записавшихся добровольцами в армию.

Председатель неправительственной организации Россия за решеткой Ольга Романова, заявила, что это решение нарушает связь между преступлением и наказанием и будет иметь "серьезные долгосрочные последствия для уровня преступности в стране".

Напомним, ранее сообщалось, что военный эксперт дал ответ, есть ли у россиян силы для прорыва позиций ВСУ и выхода на городские границы Херсона и Запорожья.

Кроме того, мы ранее информировали, что в разведке Великобритании заявили, что Россия нашла еще один способ пополнения армии.

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