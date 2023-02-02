Журналисты Зимбабве показали, как на самом деле выглядит Лукашенко: фото и видео

На опубликованных кадрах виден асимметрично большой живот белорусского диктатора и то, как тяжело ему двигаться, передвигая тучное тело.

Во время визита в Зимбабве самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко несколько раз попадал в объектив фотокорреспондентов, которые в отличие от подхалимов из государственных белорусских СМИ, не особо беспокоились о ракурсе съемки и не занимались ретушированием.

Из опубликованных пресс-службой офиса президента Зимбабве снимков можно сделать выводы о не самой лучшей форме, в которой находится белорусский диктатор.

Очевидно, что у Лукашенко, который на публике любит похвастаться хорошей спортивной формой, есть проблемы с лишним весом. На опубликованных кадрах виден его асимметрично большой живот и то, как тяжело ему двигаться, передвигая тучное тело.

На видео официального приема также видно, что Лукашенко едва передвигает ноги, а лицо диктатора приобрело заметный багровый оттенок, как бывает перед геморрагическим инсультом.

HE President @edmnangagwa Этот достопримечательности had в private dinner в State House with his Belarus counterpart, HE President Aleksandr Lukashenko. pic.twitter.com/LMqdDOGKBQ — Presidential Communications Zimbabwe (@DeptCommsZW) January 30, 2023

Такое состояние сопровождается резким повышением давления, при этом лицо сильно краснеет, нарушается походка и координация движений. Этот тип инсульта приводит к разрыву сосудов и кровоизлиянию в мозг. Смертность до 35%.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко закончил свой официальный визит в Зимбабве. В аэропорту белорусского диктатора провожали пением и традиционными африканскими плясками.

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