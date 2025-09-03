- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 246
- Время на прочтение
- 2 мин
Жуткая авария на переезде: поезд столкнулся с автобусом
В Польше поезд столкнулся с автобусом, водитель попал в больницу.
В Польше в городе Желистшево (Поморское воеводство) пассажирский поезд сообщением Гдыня-Хель столкнулся с микроавтобусом. В результате инцидента пострадал водитель автобуса, его доставили в больницу. Благодаря быстрой реакции экстренных служб, 300 пассажиров поезда были эвакуированы, никто из них не пострадал.
Об этом пишет RMF24.
Авария произошла около 11:30 утра, когда 60-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter выехал на железнодорожный переезд прямо перед приближающимся поездом. Водителя с травмами госпитализировали, на место происшествия прибыл вертолет скорой помощи. Железнодорожное движение на этом участке приостановлено, полиция устанавливает причины инцидента.
Увеличение количества аварий на железнодорожных переездах
Как сообщил Владимеж Келчинский, директор отдела безопасности PKP Polskie Linie Kolejowe SA, за лето на железнодорожных переездах произошло 42 аварии, в которых погибли 12 человек. Статистика этого года является самой плохой с 2018 года.
Келчинский подчеркнул, что большинство аварий происходит из-за элементарных ошибок водителей, игнорирующих правила дорожного движения. По его словам, каждый переезд безопасен, если водители соблюдают правила.
Из-за этих инцидентов было задержано более тысячи поездов, что повлекло задержки на общую сумму около 19,8 тысячи минут.
Напомним, в штате Нью-Йорк, США произошла масштабная дорожная авария с участием туристического автобуса. По меньшей мере, пять человек погибли и 24 получили ранения.
А в Киеве произошло ДТП на остановке общественного транспорта: маршрутка влетела в автобус, есть пострадавшие. Авария произошла на улице Елены Телиги.
Также в Хмельнитчине произошло массовое ДТП — пострадали четверо полицейских и водитель легковушки. Известно, что авария с участием грузовика «МАН 440» и нескольких автомобилей, среди которых служебные машины полиции, произошла на автодороге сообщением «Хмельницкий — Тернополь».