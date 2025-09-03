Жуткая авария на переезде: поезд столкнулся с автобусом

В Польше из поезда эвакуировали 300 людей из-за жуткой аварии / © rmf24.pl

В Польше в городе Желистшево (Поморское воеводство) пассажирский поезд сообщением Гдыня-Хель столкнулся с микроавтобусом. В результате инцидента пострадал водитель автобуса, его доставили в больницу. Благодаря быстрой реакции экстренных служб, 300 пассажиров поезда были эвакуированы, никто из них не пострадал.

Об этом пишет RMF24.

Авария произошла около 11:30 утра, когда 60-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter выехал на железнодорожный переезд прямо перед приближающимся поездом. Водителя с травмами госпитализировали, на место происшествия прибыл вертолет скорой помощи. Железнодорожное движение на этом участке приостановлено, полиция устанавливает причины инцидента.

Авария в Польше. / © rmf24.pl

Увеличение количества аварий на железнодорожных переездах

Как сообщил Владимеж Келчинский, директор отдела безопасности PKP Polskie Linie Kolejowe SA, за лето на железнодорожных переездах произошло 42 аварии, в которых погибли 12 человек. Статистика этого года является самой плохой с 2018 года.

Келчинский подчеркнул, что большинство аварий происходит из-за элементарных ошибок водителей, игнорирующих правила дорожного движения. По его словам, каждый переезд безопасен, если водители соблюдают правила.

Из-за этих инцидентов было задержано более тысячи поездов, что повлекло задержки на общую сумму около 19,8 тысячи минут.

