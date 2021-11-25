Жуткая авария с более чем 40 погибшими в Болгарии: следователи назвали основную причину ДТП

Жуткая авария с более чем 40 погибшими в Болгарии: следователи назвали основную причину ДТП

Пассажиры погибли от удушья в автобусе.

Болгарские следователи сообщили в четверг наиболее вероятную причину жуткой аварии, в которой погибли более 40 человек. По их данным, ДТП произошло из-за человеческой ошибки.

Об этом со ссылкой на следствие сообщает Reuters.

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"Пока главной и основной версией является человеческая ошибка", — заявил глава Национальной следственной службы Болгарии Борислав Сарафов и добавил, вскрытие показывает, что все пострадавшие умерли в основном от дыма, которого надышались во время пожара, а не от полученных травм в ДТП.

По его словам, болгарские следователи исключили террористический акт или то, что дополнительные емкости с топливом в автобусе с туристами могли вызвать пожар. Они также установили, что взрыва не было. В настоящее время правоохранители устанавливают, могли ли плохая разметка полосы, отсутствие надлежащих знаков и светоотражателей, а также плохая организация дорожного движения привести к аварии.

Глава Национальной следственной службы Болгарии рассказал, сначала автобус врезался в барьер с правой стороны, снеся его, а затем свернул налево, прежде чем остановиться перед отделяющим полосы барьером. По словам свидетелей ДТП, после первого удара автобус загорелся и быстро наполнился дымом. Из-за одня и дыма из первой двери никто не мог выйти. Все собрались перед задней дверью, но она были заблокирована барьером.

Напомним, в Болгарии около двух часов ночи пассажирский автобус с номерами Северной Македонии врезался в ограждение и мгновенно загорелся. В жуткой аварии погибли, по предварительным данным, 45 человек, из них 12 детей.