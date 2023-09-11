Жуткая авария в Австрии: школьный автобус упал с моста

В Австрии 11 сентября с моста упал школьный автобус, в результате чего пострадали.

Об этом сообщает Kurier.

Инцидент произошел на трассе вблизи Растенфельда в Нижней Австрии. Правоохранители ведут расследование относительно деталей этого дорожно-транспортного происшествия.

Жуткая авария

В австрийской полиции отметили, что перед падением с моста с автобусом столкнулся автомобиль, за рулем которого находилась женщина. Водитель этого транспортного средства не пострадала.

Впоследствии стало известно, что в самом школьном автобусе находились пять пассажиров. В частности, водитель получил серьезные травмы, других двоих пришлось доставить в больницу вертолетом, а остальных троих — каретой скорой помощи.

Сначала в сети распространялась информация о том, что в салоне тоже были дети. Однако, в конце концов, это сообщение не подтвердили правоохранители.

Спасательные работы пока не могут быть проведены

Пока причину аварии расследует полиция. Правоохранители отметили, что автобус все еще находится на месте аварии и, как ожидается, пожарная служба поднимет его позже.

"Нам нужна тяжелая техника, это займет некоторое время", — сказал спикер австрийских пожарных.

Следует отметить, что в результате этой аварии федеральная автострада была временно закрыта для движения транспорта. Сейчас этот путь уже открыли.

Напомним, в Польше три гражданина Украины, в том числе 16-летний юноша, погибли в ДТП. Еще двоих украинцев госпитализировали.

Читайте также: