Жуткая авария в Болгария стала самой смертельной в Европе за десятилетие

Пассажиры возвращались из туристической поездки из Стамбула.

Страшная авария автобуса в Болгарии, в результате которой, по предварительным данным, погибли 45 человек, стала крупнейшим ДТП в Европе по количеству жертв за последние 10 лет.

Об этом пишет БГНЕС.

Также читайте Массовая авария в Харькове: ДТП с тремя пострадавшими совершил полицейский

В последний раз авария с подобным количеством жертв произошла в 2015 году во Франции. Тогда в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли 43 человека. Еще одна масштабная авария произошла недавно в Португалии. Там 29 туристов из Германии погибли в результате аварии автобуса на горном острове Мадейра.

Как говорится в сюжете ТСН.19:30, большинство погибших путешественников – этнические албанцы, жители македонского Скопье, возвращавшиеся из туристической поездки из Стамбула. Из горящего автобуса смогли выбраться только семь — две женщины и пятеро мужчин, которых с травмами и ожогами доставили в больницу. Пока их жизнью ничего не угрожает.

По данным полиции, авария могла произойти по нескольким причинам:

плохую погоду и скользкую из-за дождя дорогу,

техническую неисправность,

водитель мог уснуть за рулем – и именно поэтому автобус врезался в ограждение.

12 детей погибло в жуткой аварии в Болгарии