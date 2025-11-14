Жуткая авария в Швеции: автобус снес остановку с людьми

В Стокгольме автобус въехал в остановку с людьми

Реклама

В центре столицы Швеции Стокгольма произошла смертельная авария : двухэтажный автобус въехал в остановку. В результате инцидента погибли три человека, еще двое госпитализированы с тяжелыми травмами. Водитель автобуса задержан. Свидетели происшествия описывают увиденное как «нереальные» ужасы.

Об этом сообщает шведское издание Aftonbladet.

Полиция подтвердила количество погибших

Авария произошла сегодня, 14 ноября, около 15.24 по местному времени на улице Вальгаллы. Двухэтажный автобус въехал прямо в автобусную остановку возле Королевской технической школы.

Реклама

После инцидента компания общественного транспорта SL сообщила, что автобус прошел техосмотр, и тормоза и алкозамок были исправны.

Позже полиция Стокгольма позже официально подтвердила данные о жертвах.

«Три человека умерли в связи с несчастным случаем на автобусной остановке», — сообщили правоохранители.

Еще три человека были доставлены в больницу. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Реклама

Полиция задержала водителя автобуса по подозрению в непреднамеренном убийстве.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

«Меня дошло до трагического известия о том, что несколько человек погибли и получили ранения на автобусной остановке в центре Стокгольма. Люди, которые, возможно, возвращались домой к семье, друзьям или должны были провести тихий вечер дома. Мы еще не знаем причины этого, но сейчас мои мысли прежде всего с пострадавшими и их родственниками», — написал он в соцсети X.

Свидетель бросил костыли, чтобы помочь

20-летний Заид Аль Хуссейн, обучающийся на медбрата, стал свидетелем трагедии. По его словам, у остановки ждали около десяти человек. Он видел, как автобус проехал насквозь через павильон и врезался в дерево.

Реклама

«Это было ужасно. Я слышал только много криков и плача. Люди лежали на земле. У них не было никакого представления, что делать, у них была паника», — рассказал студент.

Несмотря на то, что сам Заид недавно травмировал ногу и передвигался на костылях, он отбросил их и бросился к месту аварии. Он рассказал журналистам, что из-за сильного стресса даже не испытывал боли. Заед Аль Хуссен бросился к раненому мужчине, у которого было сильное кровотечение из травмированной ноги.

«Я сам запаниковал, но решил спасать людей. …Мы сумели остановить сильное кровотечение, используя пакет. Слава Богу, нам удалось это сделать», - рассказал Заид.

Он также пытался успокоить других людей и координировать помощь, пока на место не прибыли медицинские бригады. Среди тех, кто помогал, были также хирург и оказавшиеся рядом врач.

Реклама

Сотрудники скорой помощи и полиция поблагодарили 20-летнего парня за его действия, назвав его героем. По прибытии медиков мужчину, которому он помог, забрали в больницу.

Напомним, 28-летний водитель «ВАЗ» выехал на встречную полосу и совершил смертельную аварию в Херсонской области . Авто разорвало от удара, три человека погибли.