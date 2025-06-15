- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 631
- Время на прочтение
- 1 мин
Жуткая авария в Турции: на известном курорте погиб человек, много пострадавших (фото)
Турецкий регион Каппадокия известен одним из развлечений для туристов – путешествиями на ярких воздушных шарах.
В Турции потерпели крушение два воздушных шара с туристами — погиб один человек, 12 пострадали.
Об этом сообщает BILD.
В турецком регионе Каппадокия, в провинции Аксарай, 15 июня разбились два шара. В результате аварии погиб один человек.
По данным местных СМИ, погибшим оказался 37-летний пилот одного из шаров: его зажало под корзиной во время приземления. Сообщается, что пассажиры были из Индонезии.
Полиция, спасатели и пожарные немедленно прибыли на место происшествия. Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу — по информации властей, они получили легкие травмы, и сейчас им оказывается медицинская помощь.
По словам властей, пули начали свой полет около 5 часов утра в долине Ихлара — известном месте для запуска таких воздушных объектов.
Приблизительно в 7 часов утра произошло резкое и сильное изменение ветра, которое, вероятно, и вызвало обе аварии. С какой высоты упали воздушные шары, пока неизвестно.
Напомним, в результате ДТП во Франции пострадали украинцы — студенты и преподаватели Кицманского профессионального колледжа Подольского госуниверситета. В момент аварии в автобусе находились 46 студентов и 5 преподавателей.
Читайте также