Жуткая авария в Турции: на известном курорте погиб человек, много пострадавших (фото)

В Каппадокии погиб человек / © www.flickr.com/Antonio Morri

Реклама

В Турции потерпели крушение два воздушных шара с туристами — погиб один человек, 12 пострадали.

Об этом сообщает BILD.

В турецком регионе Каппадокия, в провинции Аксарай, 15 июня разбились два шара. В результате аварии погиб один человек.

Реклама

В Турции потерпели крушение два воздушных шара с туристами / © Bild

По данным местных СМИ, погибшим оказался 37-летний пилот одного из шаров: его зажало под корзиной во время приземления. Сообщается, что пассажиры были из Индонезии.

Полиция, спасатели и пожарные немедленно прибыли на место происшествия. Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу — по информации властей, они получили легкие травмы, и сейчас им оказывается медицинская помощь.

По словам властей, пули начали свой полет около 5 часов утра в долине Ихлара — известном месте для запуска таких воздушных объектов.

Приблизительно в 7 часов утра произошло резкое и сильное изменение ветра, которое, вероятно, и вызвало обе аварии. С какой высоты упали воздушные шары, пока неизвестно.

Реклама

Напомним, в результате ДТП во Франции пострадали украинцы — студенты и преподаватели Кицманского профессионального колледжа Подольского госуниверситета. В момент аварии в автобусе находились 46 студентов и 5 преподавателей.

Читайте также