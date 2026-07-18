Жуткая гибель ребенка на отдыхе: волосы 11-летней девочки затянули в бассейне

Бассейн / © Pixabay

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Во время отдыха в Италии 11-летняя девочка трагически погибла в бассейне. Ее волосы затянули во всасывающую трубу, из-за чего она оказалась под водой. Медикам спасти ребенка не удалось.

Об этом сообщил таблоид The Mirror.

Девочка из Милана отдыхала на курорте на набережной Дескальцо в Сестри-Леванте на северо-западе Лигури. Трагический инцидент произошел в небольшом крытом бассейне. Девушка вошла туда, чтобы охладиться.

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В какой-то момент волосы девочки застряли во всасывающем сопло, что потянуло ее под воду. Свидетели инцидента устремились на помощь. Ее вытащили из бассейна без сознания.

Парамедики прибыли на место происшествия через несколько минут и начали сердечно-легочную реанимацию, чтобы спасти жизнь ребенка. Бессознательную 11-летнюю девочку вертолетом доставили в отделение интенсивной терапии больницы в Генуе. Несмотря на усилия медиков, спасти ребенка не удалось. Она умерла не приходя в сознание.

Британская газета сообщает, что полиция приступила к расследованию обстоятельств этого трагического инцидента. Кроме того, власти также изучают техническое состояние бассейна, где произошла авария.

Напомним, в Disney World в штате Флорида мужчина скончался после поездки на легендарном аттракционе. Он перенес сердечный приступ во время поездки на семейном лодочном аттракционе It’s a Small World. Его госпитализировали, однако впоследствии он скончался.

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