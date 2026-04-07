Жуткая гибель в горах: мужчина пролетел 200 метров по каменистому склону

Во вторник, 7 апреля, в тирольских Альпах произошел несчастный случай, в котором погиб 39-летний гражданин Германии. Мужчина сорвался с горы Хинтерер Брунненкогель в долине Эцталь, пролетев около 200 метров по каменистому склону.

Об этом сообщает BILD.

Инцидент произошел около 14:00 на высоте более 3000 метров. Погибший находился в составе группы вместе с двумя гражданами Австрии. Туристы совершали спуск с вершины в направлении канатной дороги.

По данным следствия, причиной падения стал обрыв снежного карниза, на котором в тот момент находился мужчина. После разрушения снежной массы он свалился на крутой участок горы. На место происшествия оперативно прибыл поисково спасательный вертолет. Несмотря на скорейшее прибытие медиков, врач смог лишь констатировать смерть туриста от полученных травм.

В полиции отметили высокую опасность снежных карнизов в этот период. Правоохранители отмечают, что реальный предел таких образований часто расположен значительно дальше их видимого края, что создает обманчивое чувство безопасности для альпинистов и лыжников.

Напомним, в США турист оказался в критическом состоянии после нападения пчел во время похода — мужчину пришлось срочно эвакуировать из горной местности вертолетом.