Жуткая находка перед матчем ЧМ-2026: у стадиона обнаружили мертвое тело

Стадион. / © Associated Press

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В преддверии стартового матча сборной Ирана на Чемпионате мира-2026, который состоится 16 июня, недалеко от тренировочной базы нашли тело. Находку обнаружили вблизи стадиона в городе Тихуани (Мексика).

Об этом сообщает NST.

По данным местных медиа, тело в расписании находилось в багажнике автомобиля. Он был покинут недалеко от стадиона Estadio Caliente, на котором проводит тренировку иранская сборная.

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Правоохранители оперативно оцепили район и начали следственные действия. Пока личность погибшего официально не установлена, а причины смерти выясняются. По данным правоохранителей, к моменту обнаружения тело уже находилось в значительной стадии разложения.

Обратим внимание, что вокруг сборной Ирана теперь еще усилили безопасность. Заметим, что спортсмены и без того находились под усиленной охраной из-за напряженной геополитической ситуации и повышенных рисков безопасности во время турнира. Ранее у гостиницы, где проживают футболисты, уже были замечены патрули Национальной гвардии Мексики.

Издание отмечает, что никаких признаков того, что обнаруженное тело связано со сборной Ирана или чемпионатом мира, нет. Впрочем, инцидент вызвал значительный резонанс из-за близости места находки к тренировочной базе участника мундиаля.

Первый матч на ЧМ-2026 сборная Ирана проведет 16 июня против Новой Зеландии в Лос-Анджелесе.

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Следует отметить, что иранская сборная вынуждена базироваться в Мексике из-за напряженных отношений между Ираном и США. Кроме того, после окончания матчей команда обязана покинуть американскую территорию. Перед следующими играми группового этапа против Бельгии 21 июня в Лос-Анджелесе и против Египта 27 июня в Сиэтле делегация планирует прибывать на место за два дня до стартового свистка.

К слову, Тегерану пришлось приложить огромные усилия, чтобы игроки получили визы, но части персонала это так и не удалось.

Напомним, старт ЧМ-2026 в Мексике сопровождался массовыми протестами и столкновениями с полицией вблизи легендарного стадиона «Ацтека» в Мехико. Еще в преддверии старта Мундиаля в Мехико продолжались масштабные выступления. В частности, с участием представителей профсоюза учителей. Участники акций потребовали повышения заработных плат и изменений в пенсионной системе.

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