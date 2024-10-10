Жуткая находка: в Индонезии пойманная акула раскрыла тайну пропавшего без вести дайвера

Останки женщины, которую искали уже больше недели, нашли в желудке акулы.

Индонезийский рыбак поймал акулу, которая выглядела больной, и решил разделать добычу прямо на пляже. Мужчина был шокирован, когда во внутренностях акулы обнаружил непереваренные человеческие останки.

Об этом пишет BILD.

Экспертиза смогла идентифицировать фрагменты человеческого тела. Оказалось, что акула съела американку Коллин Монфор, которую власти Индонезии искали уже восемь дней.

Коллин и Майк Монфоры приехали в Индонезию из штата Мичиган на семь недель. Супружеская пара собиралась насладиться долгим отпуском, занимаясь дайвингом в Индийском океане.

26 сентября супруги в составе группы туристов вместе с инструктором отправились на пляж возле архипелага Алор, где собирались погружаться на 7-метровую глубину. Но в какой-то момент группа попала в сильное течение. Всем дайверам, кроме Коллин, удалось вернуться на лодку, но американка бесследно исчезла в море.

Спасатели не прекращали попыток найти ее, но через восемь дней точку в поисках поставила пойманная акула.

"Акулу поймали, потому что она была нездорова. Я подумал, что она проглотила пластик или рыболовную сеть. Её вскрыли, и внутри оказались останки женщины в чёрном водолазном костюме", — рассказал рыбак.

Муж погибшей женщины уверен, что животное не виновато в смерти его жены. Майк считает, что Коллин утонула или умерла от какого-то приступа, а потом ее тело нашла и съела акула. Власти Индонезии заявили, что пытаются проверить эту версию.

Напомним, мужчина вышел победителем из схватки с акулой, которая чуть не откусила ему руку. Хищница оставила ему на память "ценный подарок".

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