Жуткая находка: в Мексике из ущелья достали 45 сумок с остатками человеческих тел

Чиновники заявили, что будут работать над определением количества тел погибших, кем они были и причин смерти.

В ущелье у города Гвадалахара на западе Мексики были обнаружены 45 мешков с остатками человеческих тел.

Об этом пишет Би-би-си.

Такая жуткая находка была обнаружена во время поисковых работ семи молодых работников колцентра, которые были объявлены в розыск на прошлой неделе.

Известно, что в сумках обнаружили останки мужчин и женщин, количество тел пока неизвестно.

Чиновники заявили, что будут работать над определением количества тел погибших, кем они были и причин смерти.

Кроме того, поиски семи человек, которых до сих пор считают пропавшими без вести, продолжатся.

По данным правительства, более 100 тысяч человек числятся пропавшими без вести, многие из них стали жертвами организованной преступности. Злоумышленников наказывают редко.

Правительственные данные показывают, что с 2007 года, когда тогдашний президент Фелипе Кальдерон начал свою "войну с наркотиками", исчезли многие.

Напомним, в роскошном отеле в Бангкоке обнаружили расчлененной 24-летнюю модель из Украины Алену Савченко. В ее убийстве подозревают 25-летнего Яна Ежи Лагоду-Филиппова — британского бизнесмена из Польши. Расследование убийства продолжается.

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