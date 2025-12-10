Жуткая смерть финалистки "Мисс Швейцария" — что говорит подозреваемый в ее убийстве муж (фото)

Убийство модели Кристины Йоксимович — что известно о деле / © Фото из открытых источников

В Швейцарии 41-летний мужчина, известный под псевдонимом Томас (в соответствии со швейцарскими законами о приватности), был обвинен в убийстве и жестоком уничтожении тела своей жены — модели и финалистки конкурса «Мисс Швейцария» Кристины Йоксимович.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на прокуратуру Базель-Ланда.

Тело 42-летней модели обнаружили 13 февраля 2024 года в доме супругов в городе Биннинген возле Базеля. Там также проживали их двое малолетних детей.

Свадьба Кристины Йоксимович и Томаса / © Фото из открытых источников

Что установили следователи

По результатам судебно-медицинской экспертизы именно удушение стало причиной смерти: на шее обнаружили «красноватый след от сдавливания». Перед смертью женщина получила многочисленные ушибы: на теле были раны и синяки, а часть волос — отсутствовала.

«После убийства, по версии прокуроров, Томас расчленил тело электролобзиком, ножом и садовыми ножницами, перед этим сломав тазовые суставы и отделив голову», — говорится в материале дела.

Исследование показало, что он тщательно удалил матку — это был единственный орган, извлеченный из тела. Часть останков, как утверждают следователи, измельчил в промышленном блендере и растворил в химическом растворе.

Во время этого процесса мужчина смотрел видео на YouTube на телефоне. В доме обнаружили фрагменты кожи, мышц и костей.

Версия подозреваемого

Томас признал, что убил жену, но заявляет, что это была самозащита. По его словам, перед трагедией между ними произошел «положительный разговор», после чего Кристина якобы напала на него с ножом.

Сначала он вообще отрицал участие в убийстве, утверждая, что «нашел жену мертвой».

Суд назвал такую версию недостоверной, указав, что планомерное и длительное уничтожение тела, использование инструментов и попытки скрыть следы преступления несовместимы с пояснениями о «панике» или «шоке». Эксперты также заявили, что «тщательное удаление матки» может свидетельствовать о психическом расстройстве.

Возможный мотив

По данным местных изданий, ссылающихся на свидетельства знакомых с семьей людей, Кристина планировала развод и боялась своего мужа.

Знакомые семьи сообщили, что отношения супругов находились «в кризисе в течение месяцев», а полиция раньше приезжала на вызовы по поводу домашнего насилия.

В то же время сам Томас заявил, что его якобы охватил страх потерять детей, дом и компанию, из-за чего он «не контролировал себя» и убил жену.

Пока что дата суда не назначена.

