Жуткая смерть финалистки "Мисс Швейцария" — что говорит подозреваемый в ее убийстве муж (фото)
В Швейцарии мужчину обвинили в жестоком убийстве модели Кристины Йоксимович, финалистки «Мисс Швейцария». Прокуратура раскрыла детали преступления.
В Швейцарии 41-летний мужчина, известный под псевдонимом Томас (в соответствии со швейцарскими законами о приватности), был обвинен в убийстве и жестоком уничтожении тела своей жены — модели и финалистки конкурса «Мисс Швейцария» Кристины Йоксимович.
Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на прокуратуру Базель-Ланда.
Тело 42-летней модели обнаружили 13 февраля 2024 года в доме супругов в городе Биннинген возле Базеля. Там также проживали их двое малолетних детей.
Что установили следователи
По результатам судебно-медицинской экспертизы именно удушение стало причиной смерти: на шее обнаружили «красноватый след от сдавливания». Перед смертью женщина получила многочисленные ушибы: на теле были раны и синяки, а часть волос — отсутствовала.
«После убийства, по версии прокуроров, Томас расчленил тело электролобзиком, ножом и садовыми ножницами, перед этим сломав тазовые суставы и отделив голову», — говорится в материале дела.
Исследование показало, что он тщательно удалил матку — это был единственный орган, извлеченный из тела. Часть останков, как утверждают следователи, измельчил в промышленном блендере и растворил в химическом растворе.
Во время этого процесса мужчина смотрел видео на YouTube на телефоне. В доме обнаружили фрагменты кожи, мышц и костей.
Версия подозреваемого
Томас признал, что убил жену, но заявляет, что это была самозащита. По его словам, перед трагедией между ними произошел «положительный разговор», после чего Кристина якобы напала на него с ножом.
Сначала он вообще отрицал участие в убийстве, утверждая, что «нашел жену мертвой».
Суд назвал такую версию недостоверной, указав, что планомерное и длительное уничтожение тела, использование инструментов и попытки скрыть следы преступления несовместимы с пояснениями о «панике» или «шоке». Эксперты также заявили, что «тщательное удаление матки» может свидетельствовать о психическом расстройстве.
Возможный мотив
По данным местных изданий, ссылающихся на свидетельства знакомых с семьей людей, Кристина планировала развод и боялась своего мужа.
Знакомые семьи сообщили, что отношения супругов находились «в кризисе в течение месяцев», а полиция раньше приезжала на вызовы по поводу домашнего насилия.
В то же время сам Томас заявил, что его якобы охватил страх потерять детей, дом и компанию, из-за чего он «не контролировал себя» и убил жену.
Пока что дата суда не назначена.
