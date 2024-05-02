Жуткая трагедия в Польше: нашли мертвыми 4 членов одной семьи, задержали украинца

В Варшаве на Пасху, 31 марта, в частном доме обнаружили мертвыми 4 членов семьи. Как оказалось, муж убил жену, ее родителей и совершил самоубийство. Однако в мае полиция установила, что к преступлению может быть причастен гражданин Украины, его уже задержали.

Об этом пишет издание wprost.pl.

В Польше мужчина убил свою семью и совершил самоубийство

Четверо людей - Анна и Веслав М. и родители женщины жили в семейном доме в варшавском районе Урсус. Там на Пасху их нашли мертвыми: женщину и ее родителей жестоко убили, а на чердаке нашли повешенным и мужчину. Выяснилось, что Веслав М., после совершения преступления совершил самоубийство. В доме он оставил предсмертную записку.

По рассказам местных жителей, семья была очень мирной. Анна М. работала в одном из столичных домов престарелых. Однако, как оказалось, не все было так идеально - Веслав М. жаловался соседям, что с ним плохо обращаются родственники и жена. Мол, женщина над ним насмехается, а тесть даже запретил сорвать помидор из теплицы.

Украинца обвиняют в причастности к жуткому преступлению

Польская полиция установила, что мужчина действовал не сам. Следователи осмотрели место преступления и пришли к выводу, что мужчине кто-то помогал. По данным польских СМИ, что жертвы имели резаные раны, вероятнее всего, нанесенные ножом. Речь идет о вероятности, поскольку орудие преступления до сих пор не было найдено, что стало причиной начала поиска нового подозреваемого.

Представитель Варшавской воеводской прокуратуры Шимон Банна сообщил, что гражданин Украины был задержан по делу, где "были зафиксированы следы, связанные с местом преступления". Следователи вышли на след Игоря Л., когда импортировали список звонков с телефона самоубийцы. Выяснилось, что эти лица контактировали до трагических событий.

Мужчина не признался в выдвинутых против него обвинениях, и его роль в преступлении остается неясной.

"Игорь Л. услышал обвинения в совершении тройного убийства совместно и по предварительному сговору с Веславом М.", - сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры Варшавы.

Напомним, в Польше белоруску спутали с украинкой и избили из-за русского языка.

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