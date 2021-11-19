Жуткий голод на Мадагаскаре и ужасная находка в Киеве. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- От голода на Мадагаскаре, к которому привела чрезвычайная засуха, страдают 1,3 млн человек, люди едят кактусы и саранчу. Читать дальше –>
- В четверг, 18 ноября, в Киеве бездомный мужчина обнаружил в мусорном контейнере человеческие ноги. Полиция сразу же вышла на след и уже объявили в розыск главного подозреваемого. Читать дальше –>
- Лучшие туалеты Украины – в столице провели конкурс на самые образцовые общественные туалеты. Звание это присваивали за чистоту, доступность, заботу о посетителях, творческий дизайн и даже запах. Читать дальше –>
- Контакты президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина в дальнейшем возможны, поскольку имеют договоренность поддерживать связь. Читать дальше –>
- Соединенные Штаты Америки планируют выработать не менее 480 новых ядерных авиабомб B61-12 для оснащения своих стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit и разрабатываемых B-21 Raider, а также американских и других истребителей-бомбардировщиков НАТО в Европе. Читать дальше –>