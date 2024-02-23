Жуткий пожар в Испании: дотла сгорел 14-этажный дом, есть жертвы (фото, видео)

Возгорание началось на четвертом этаже, после чего огонь распространился по всему зданию.

В Валенсии, Испания, произошел масштабный пожар в многоэтажном доме. В результате, по меньшей мере, 14 человек получили ранения, а четверо погибли.

Об этом пишет издание The Guardian.

По предварительной информации, пожар, скорее всего, начался на четвертом этаже и быстро распространился по всему фасаду здания. В результате произошло обрушение отдельных частей дома на землю. Все граждане призывали не приближаться к месту происшествия.

Фото: Associated Press

Причину пожара в здании, построенном в 2008 году, еще устанавливают. Но, по словам опрошенного El Pais, эксперта, ее могла вызвать легковоспламеняющаяся обшивка фасада здания.

Ранее сообщалось, что NASA показало снимок, сделанный камерами Международной космической станции (МКС) и на нем виден гавайский остров Мауи после того, как вспыхнули здесь лесные пожары.

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