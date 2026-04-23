Жуткий вояж: экипаж шикарного круизного лайнера вытащил пять тел из моря

Круизный лайнер / © Associated Press

Вблизи Испании произошла трагедия — во время трехчасовой спасательной операции экипаж круизного лайнера вытащил из моря пять тел.

Об этом сообщает издание Dailystar.

Пассажиров лайнера «Сапфировая принцесса» сообщили об изменении курса после того, как в западной части Средиземного моря был замечен оранжевый объект, который позже был идентифицирован как спасательный жилет.

«Было очень грустно смотреть. Меня трясло изнутри. Экипаж очень хорошо справлялся с тем, чтобы успокоить всех, но все были в шоке. Из того, что я видел, я думаю, что это были мигранты. Экипаж относился к ним с уважением и нам всем предложили психологическую помощь», — поделился один из пассажиров лайнера.

Круизный лайнер находился между побережьем Испании и Северной Африкой, пришвартовавшись в Картахене 22 апреля. Судно, перевозящее более трех тысяч пассажиров, совершало четырнадцатидневное путешествие, стартовавшее из порта близ Рима.

