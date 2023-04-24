Жуткое ДТП в Польше: пьяный украинец на тротуаре сбил двух женщин и скрылся (фото, видео)

В Польше, в Костшине над Одрой, в ночь на 23 апреля нетрезвый украинец выехал на тротуар и сбил двух женщин, которые там прогуливались. После этого он пытался скрыться с места ДТП.

Об этом сообщила польская полиция.

По данным правоохранителей, водитель BMW превысил скорость на дороге. Там его занесло, он протаранил двух женщин и вылетел с дороги. В конце концов BMW врезался в забор.

Нетрезвого украинца, скрывшегося с места аварии в Польше задержали. Фото: poscigi.pl

Пострадавшие от наезда женщины получили серьезные переломы ног и другие раны. Одна из женщин была раздавлена автомобилем. Ее освободили пожарные. Тяжелораненым женщинам оказали помощь медики и доставили в больницу.

В Польше украинец сел за руль нетрезвым и устроил ДТП. Фото: poscigi.pl

Водитель BMW скрылся с места аварии, но через некоторое время был задержан. Им оказался 38-летний украинец. Мужчина был пьян. У него обнаружили более двух промил алкоголя.

Напомним, в Польше в селе Кобыля-Гура нашли мертвыми двух девушек в возрасте 9 и 13 лет. Рядом находилась их мать, на теле которой обнаружили тяжелые травмы.

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