Первая волна цунами накрыла туристов, унеся более 220 000 жизней – жуткое фото

Цунами в 2004 году до сих пор остается одной из самых смертоносных природных катастроф 21 века.

26 декабря в 2004 году на побережье Южной и Юго-Восточной Азии произошло одно из самых смертоносных землетрясений и цунами 21-го века.

Разрушительная катастрофа унесла жизни более 220 000 человек, а тысячи получили ранения в результате третьего по силе землетрясения с 1900 года.

Потребовалось несколько лет, чтобы ликвидировать разрушения, оставшиеся в таких пострадавших местах, как Индонезия, Шри-Ланка, Индия и Таиланд.

Кроме человеческих жертв было разрушено 139 000 домов, а также 74 000 гектаров сельскохозяйственных угодий, тысячи школ, сотни медицинских учреждений и восемь аэропортов/взлетно-посадочных полос.

Пейзаж через неделю после цунами на Суматре, Индонезия / Фото: Getty Images

Все началось, когда индийская и бирманская плиты опустились на 32 км под дно океана. Но когда тектонические плиты столкнулись, образовался 1200-километровый разлом, повлекший колоссальное землетрясение, которое, как говорится, высвободило столько же энергии, сколько 23 000 атомных бомб типа Хиросимы.

По шкале Рихтера, которая используется для измерения силы землетрясения, землетрясение силой от 7,0 до 7,9 баллов классифицируется как "большое землетрясение", что приводит к "серьезным разрушениям", тогда как землетрясение силой 8,0 баллов и выше — это землетрясение, которое может "полностью разрушить населенные пункты вблизи эпицентра". Землетрясение в 2004 году в Индийском океане имело магнитуду 9,1.

Общий вид на индийский пляж / Фото: Getty Images

Столкновение плит повлекло поднятие дна океана на 40 метров, нанеся цунами, которое нанесло наибольший ущерб, разрушив несколько прибрежных районов. Некоторые туристы бессознательно снимали начало катастрофы.

После землетрясения море отступило и обнажило морское дно, с гигантской стеной воды, направлявшейся в окружающие страны океана.

Фото туристов, которых накрыло первой волной цунами, унесшей более 220 000 жизней, на пляже Хат Рай Лей, недалеко от Краби на юге Таиланда:

Пляж Хат Рай Лей, недалеко от Краби / Фото: Getty Images

Впоследствии стало известно, что на фотографии изображены граждане Швеции – Филипп Сваерд, его братья Антон и Виктор и их мать Карин. Судьба семьи оставалась неизвестной до 1 января, когда в интервью шведской газете Espressen мама сообщила, что все они выжили.

Туристы, которых накрыло первой волной цунами в Таиланде / Фото: Getty Images

Вблизи крупного города Банда-Ачех, Индонезия, волны достигали высоты 51 м. Лишь в Индонезии в результате крушения погибло почти 170 000 человек.

Шри-Ланка расположена в 1770 км от Суматры, и цунами достигло южноазиатского острова за два часа. Оно унесло жизни 35 322 человек.

Цунами также отразилось на побережье Таиланда, где некоторые туристы наслаждались жарким праздничным периодом, особенно на острове Пхукет, поскольку только на побережье страны после удара цунами погибли 8 000 человек. Пострадали также Сомали, Мальдивы, Малайзия, Мьянма и Танзания.

Опустошенный район Банда-Ачех, Индонезия, после цунами / Фото: Getty Images

Всего в 14 пострадавших странах погибли почти 230 000 человек, а общая сумма пожертвований составила 6,25 миллиарда долларов США, когда мир пытался помочь в спасении людей, пострадавших в результате стихии.

Среди общего числа погибших примерно 9000 иностранных туристов, прибывших с нескольких других стран, что делает цунами и землетрясение в 2004 году в Индийском океане одним из самых страшных стихийных бедствий в истории.

Напомним, фотограф, сделавший всемирно известный кадр девочки перед смертью, объяснил, почему не спас ее. Омайра Санчес Гарсон умерла, проведя в ловушке 60 часов.

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