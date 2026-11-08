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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Жуткое признание о «желании смерти»: трагически погибли две парашютистки

В Южной Калифорнии две парашютистки столкнулись в воздухе и погибли. После инцидента сетью распространилось жуткое признание одной из них о «желании смерти».

Автор публикации
Фото автора: Александра Садовая Александра Садовая
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Две парашютистки столкнулись в воздухе

Две парашютистки столкнулись в воздухе / © Yahoo

Две опытные женщины-парашютистки столкнулись и запутались во время приземления вблизи озера Эльсинор в Южной Калифорнии (США). Обе скончались в больнице от полученных травм. Ранее одна из них делала жуткое признание о «желании смерти».

Об этом пишет UNILAD.

Женщины, которых сейчас идентифицировали как 56-летнюю Джорджию Джин из Южной Дакоты и 29-летнюю Леви Пиментель из Иллинойса, прыгали вблизи озера Эльсинор, когда их парашюты запутались.

Опытных парашютистов доставили в больницу 6 ноября после полученных травм. К сожалению, позже их объявили погибшими.

В 2015 году Джин писала в своем блоге о начальных трудностях с этим видом спорта, трижды провалив первый уровень подготовки к прыжкам с парашютом.

По данным New York Post, Джин написала, что ее инструктор сказал ей, что она «просто не может прыгать с парашютом».

«Независимо от того, прав ли мой инструктор по ограничениям моего тела и разума, я смогла преодолеть их, а также невероятный страх, что я могу быть «бомбой замедленного действия, стремящегося к смерти», которая только и ждет, чтобы взорваться», — написала она.

Позже Джин продолжила соревноваться по прыжкам с парашютом, где в 2024 году выиграла бронзовую медаль на соревнованиях по прыжкам с парашютом в смешанной формации.

Пиментель работала ведущим тренером в крытом парашютном центре iFLY в Иллинойсе. Она была ведущим тренером с 2022 года, но присоединилась к заведению в 2018 году как инструктор по полетам.

Как подтвердили в заведении, и Джин, и Пиментель «приехали из другого города, чтобы принять участие в организованном мероприятии по прыжкам с парашютом в Skydive Elsinore».

«Skydive Elsinore», расположенный примерно в часе езды от Сан-Диего и Лос-Анджелеса, заявил, что нет никаких признаков неисправности снаряжения женщин.

«В пятницу, 6 ноября, две лицензированные парашютистки получили смертельные травмы после столкновения друг с другом во время спуска с открытыми парашютами в «Skydive Elsinore», – говорится в заявлении заведения после трагического инцидента.

Отмечалось, что очевидцы сообщают, что часть прыжка в свободном падении прошла нормально и без событий, и что оба парашютиста открыли свои парашюты на ожидаемой высоте.

Они заявили, что парашютистки столкнулись примерно на высоте 150 футов над землей, когда готовились к приземлению.

«Столкновение привело к запутыванию их парашютов, и обе получили тяжелые травмы, когда достигли земли», – подтвердили они.

«Skydive Elsinore выражает глубочайшие соболезнования семьям, друзьям и близким обеих парашютисток и скучает вместе со всеми пострадавшими», – заявили в заведении.

Напомним, что женщина погибла во время прыжка с парашютом. Муж купил ей прыжок в подарок, а потом он и сын видели, как она упала и умерла. 48-летняя Белинда погибла мгновенно, упав с высоты более 4 км после того, как ее парашют не раскрылся. Скотт Армстронг обнаружил ее тело, привязанное к телу ее инструктора на взлетно-посадочной полосе. Мужчина видел трагедию своими глазами.

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