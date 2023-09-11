Жуткое землетрясение в Марокко: количество погибших возросло до почти 2500 человек

В Марокко из-за землетрясения, которое произошло в конце прошлой недели, по состоянию на 11 сентября известно уже о 2 497 погибших. Число пострадавших также возросло до 2 476 человек.

Об этом сообщает Morocco World News со ссылкой на данные Министерства внутренних дел.

Число жертв разрушительного землетрясения, произошедшего в Марокко в ночь на пятницу, достигло 2 497 человек. Новые данные показывают, что количество пострадавших также возросло до 2476 человек.

Большинство смертей продолжает фиксироваться в провинции Аль-Хауз – 1 452 смерти, за ней следуют Тарудант (764), Чичауа (202) и Марракеш (18).

Последствия землетрясения в Марокко / Фото: Associated Press

В провинциях Уарзазат, Азилаль, Агадир Ида-У-Танане, Касабланка, Юсуфия и Тингир не было подтверждено ни одной новой смерти.

Власти Марокко и волонтеры помогают пострадавшим из-за жуткого землетрясения. Волонтеры, однако, призывают марокканские власти приложить больше усилий, поскольку многие города и села не смогли получить помощь из-за трудностей с доступом к труднодоступным отдаленным районам.

Напомним, в Марокко произошло мощное землетрясение в горах Высокого Атласа. Его магнитуда составила 6,8 балла.

Число погибших из-за подземных толчков резко возрастает. Власти страны уже обратились к международному сообществу за помощью.

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