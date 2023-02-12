Жуткое землетрясение в Турции: через 6 дней из-под завалов удалось спасти еще одного ребенка (видео)

В Туречине продолжаются спасательные работы, вызванные землетрясением, 6 февраля.
В Турции в провинции Хатай через 6 дней после землетрясения, которое произошло 6 февраля, удалось спасти еще одного ребенка.
Видео спасения опубликовал турецкий телеканал TRT Haber.
В стране удивлены, как ребенку удалось выжить под завалами без воды и пищи в течение длительного времени.
Землетрясения в Турции и Сирии
По данным, в результате землетрясений, которые 6 февраля всколыхнули Турция и Сирию, пострадало почти 26 млн человек.
В турецком городе Малатья, пострадавшем из-за землетрясения собака-спасатель помогает доставать из-под завалов людей. У животного все кавычки ранены обломками стекла, однако животное и дальше ищет людей.
Военный эксперт Олег Жданов заверил, что землетрясение в Турции не имел искусственного происхождения, но в мире не существует ни климатического оружия, ни сейсмического оружия.
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