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Жуткое землетрясение в Турции: через 6 дней из-под завалов удалось спасти еще одного ребенка (видео)

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
493
Время на прочтение
1 мин
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Жуткое землетрясение в Турции: через 6 дней из-под завалов удалось спасти еще одного ребенка (видео)

Фото: Associated Press

В Туречине продолжаются спасательные работы, вызванные землетрясением, 6 февраля.

В Турции в провинции Хатай через 6 дней после землетрясения, которое произошло 6 февраля, удалось спасти еще одного ребенка.

Видео спасения опубликовал турецкий телеканал TRT Haber.

В стране удивлены, как ребенку удалось выжить под завалами без воды и пищи в течение длительного времени.

Землетрясения в Турции и Сирии

По данным, в результате землетрясений, которые 6 февраля всколыхнули Турция и Сирию, пострадало почти 26 млн человек.

В турецком городе Малатья, пострадавшем из-за землетрясения собака-спасатель помогает доставать из-под завалов людей. У животного все кавычки ранены обломками стекла, однако животное и дальше ищет людей.

Военный эксперт Олег Жданов заверил, что землетрясение   в Турции не имел искусственного происхождения, но в мире не существует ни климатического оружия, ни сейсмического оружия.

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Дата публикации
Просмотры
493
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