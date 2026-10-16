Зима может оказаться непредсказуемой: ученые предупредили о последствиях «супер-Эль-Ниньо»

Последствия Эль-Ниньо будут непредсказуемыми / © Фото из открытых источников

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Нынешний «супер-Эль-Ниньо» может существенно повлиять на зимнюю погоду в США, вызвав температуры выше средних в северных регионах и увеличение количества осадков в южных штатах и вдоль побережья. В то же время некоторые территории могут столкнуться с усугублением засухи, а сильные дожди — вызвать внезапные наводнения и оползни.

Об этом пишет издание Gizmodo со ссылкой на сезонный прогноз Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

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Прогноз охватывает период с декабря 2026 года по февраль 2027 года. По оценкам специалистов, сочетание мощного Эль-Ниньо и долгосрочного глобального потепления может сделать предстоящую зиму особенно переменчивой.

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Где ожидается более тёплая зима

Согласно прогнозу NOAA, температура выше средней наиболее вероятна на северо-западе США, в северной Калифорнии, на Среднем Западе, в долине Миссисипи и на значительной части восточных штатов. Зима, более тёплая, чем обычно, также прогнозируется на Аляске, в Пуэрто-Рико и на Американских Виргинских островах.

Для отдельных районов юго-востока страны, в частности территорий от Луизианы до Флориды, более вероятны температуры, близкие к сезонной норме. На Гавайях и большей части юго-запада США прогноз пока не указывает на явное преобладание какого-либо температурного сценария.

Эль-Ниньо — это климатическое явление, связанное с периодическим потеплением поверхностных вод в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана. Оно изменяет атмосферную циркуляцию и расположение струйных течений, влияя на распределение температур и осадков в различных регионах мира.

В то же время потепление зимой в США объясняется не только Эль-Ниньо. Изменение климата, вызванное выбросами парниковых газов, также способствует росту температур, а мощное природное явление может дополнительно усилить эту тенденцию.

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Где выпадет больше осадков

NOAA прогнозирует повышенную вероятность осадков, превышающих средний уровень, в южных штатах, в частности в южной Калифорнии и юго-западной Аризоне, а также вдоль значительной части Восточного побережья — от побережья Мексиканского залива до Среднеатлантического региона. Более влажная погода также возможна на Тихоокеанском Северо-Западе и в отдельных районах северо-востока страны.

Это может облегчить ситуацию в регионах, страдающих от нехватки воды. Согласно данным, приведённым Gizmodo, на момент публикации материала засуха охватывала около 45% территории США. Дополнительные осадки особенно важны для южных Великих равнин и бассейнов крупных рек, в частности Колорадо и Нижней Миссисипи.

Однако более влажная зима ожидается не везде. В некоторых районах Аляски, на Гавайях, в северной части горного Запада и в отдельных местностях вблизи Великих озёр вероятны осадки ниже среднего уровня. На части территории северных Скалистых гор, в северо-восточном Орегоне и на востоке штата Вашингтон засуха может усилиться.

Кроме того, обильные осадки не обязательно приведут только к положительным последствиям. Если сильные дожди будут выпадать на пересушенную почву, они могут вызвать внезапные паводки и оползни.

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«Хотя повышенная вероятность дождя и снега может принести облегчение регионам, страдающим от засухи, слишком большое количество осадков на сухую почву может вызвать разрушительные внезапные наводнения и оползни», — заявил директор Национальной метеорологической службы NOAA Кен Грэм.

Почему прогноз остается неопределенным

Несмотря на ожидаемую значительную силу Эль-Ниньо, специалисты предупреждают: сезонный прогноз не определяет конкретную температуру или количество осадков в определенный день. Он показывает вероятность того, что средние показатели за три месяца будут выше, ниже или близки к климатической норме.

Кроме того, каждый эпизод Эль-Ниньо протекает по-разному. Поэтому даже очень сильное явление не гарантирует одинаковых погодных последствий во всех регионах. По оценке Gizmodo, сочетание сильного Эль-Ниньо и глобального потепления может сделать зиму 2026–2027 годов сложной для прогнозирования и подготовки к экстремальным погодным явлениям.

Напомним, в Тихом океане развивается чрезвычайно мощное явление Эль-Ниньо, которое, по оценкам синоптиков, может стать одним из самых сильных за всю историю наблюдений. Он уже влияет на глобальную температуру и способен усилить экстремальные погодные явления — от жары и засух до сильных осадков, штормов и наводнений в разных частях планеты.

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