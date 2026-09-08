Зимний щит для Украины: Европа экстренно закупает дополнительные средства ПВО в США

Союзники передадут Киеву дополнительные ПВО Patriot / © Getty Images

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На фоне приближающихся холодов украинские союзники активизировали усилия для усиления противовоздушной обороны , чтобы защитить мирные города от ракетного террора российских оккупантов. Во время виртуального заседания Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» европейские государства обязались предоставить Киеву новые комплексы и перехватчики из собственных запасов.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Закупка систем ПВО и оружия

Поставка крайне необходимых ракет будет осуществляться как через индивидуальные пожертвования, так и с помощью специальной программы НАТО PURL. Эта инициатива позволяет европейским странам централизованно покупать американское оружие для нужд украинской армии.

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Германия пообещала передать часть своих дефицитных комплексов PAC-2 Patriot, а также дополнительные ракеты AIM-9 и тысячи управляемых боеприпасов IRIS-T.

«Я понимаю, что непросто найти баланс между собственной безопасностью и помощью Украины, но призываю в случае сомнений решать в ее пользу», - заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Киев остро нуждается в новых перехватчиках, ведь запасы ПВО истощаются, а с приближением морозов российская оккупационная армия традиционно усилит удары по энергетике. По словам инсайдеров, европейские партнеры уже финализуют свои планы, поэтому оружие поступит вовремя для защиты от зимних атак.

Поиск дополнительных ресурсов

Несмотря на активную поддержку, текущие взносы в программу PURL на сумму 10 миллиардов долларов все еще не покрывают реальные потребности защитников. Заместитель министра обороны США Элбридж Колби во время встречи предупредил партнеров, что всем государствам следует готовиться к очень продолжительному конфликту.

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«Государства должны копнуть глубже, я считаю, что у нас просто нет другого выбора», — подчеркнул генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя необходимость собрать не менее 12 миллиардов долларов.

В свою очередь новый министр обороны Украины Евгений Хмара призвал союзников немедленно предоставить 300 ракет со складов в обмен на поставку улучшенных боеприпасов по будущим контрактам Киева.

Британский транш и исключение ЕС

Накануне заседания правительство Великобритании анонсировало выделение 116 миллионов евро для этой программы, часть из которых пойдет именно на ракеты Patriot. Соответствующее решение было принято после того, как британский премьер-министр Энди Бернем и глава оборонного ведомства Вес Стритинг лично посетили Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский одобрительно отреагировал на такой шаг, назвав закупку дополнительных перехватчиков абсолютным приоритетом в условиях неустанных вражеских атак. Он подчеркнул, что этот зимний пакет поможет защитить критическую инфраструктуру и сохранить жизнь мирных граждан от террора оккупантов.

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Для ускорения поставок страны Евросоюза сделали беспрецедентное исключение из правил и разрешили Киеву покупать американские системы за счет кредита ЕС на 105 миллиардов долларов.

«Я приветствую согласие государств-членов на это отступление, которое позволит Украине приобрести жизненно важные компоненты для систем Patriot», — подытожила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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