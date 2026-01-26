Зимний шторм в США оставил более миллиона людей без света

Зимний шторм в США / © AP

В США мощный зимний шторм парализовал значительную часть восточных и южных штатов страны.

Об этом сообщает Reuters.

Из-за непогоды более 1 млн потребителей остались без электроэнергии, а авиакомпании отменили более 10 тысяч рейсов.

Две трети восточной части США покрыли снег, мокрый снег, дожди и аномально низкие температуры, что привело к массовым перебоям в работе энергетической инфраструктуры. По данным сервиса PowerOutage, без света оставались более 1 млн человек, в том числе по меньшей мере 330 тыс. в Теннесси и более 100 тыс. в Миссисипи и Луизиане. Также отключения фиксируют в Техасе, Кентукки, Джорджии, Западной Виргинии и Алабаме.

Кроме того, по данным FlightAware, в воскресенье отменено более 10 800 авиарейсов, в то время как днем ранее было аннулировано более 4 тыс. рейсов. Администрация аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне объявила о полной отмене рейсов. В крупных аэропортах Нью-Йорка, Филадельфии и Шарлотти было упразднено более 80% запланированных перелетов.

Национальная метеорологическая служба США прогнозирует снегопад от долины реки Огайо до северо-востока страны, в том числе до 45 см снега в Новой Англии. На юго-востоке и в части Среднеатлантического региона ожидается дождь и ледяной дождь.

Синоптики также предупреждают о «крайне низких температурах и опасном холодном ветре», что может привести к длительным осложнениям в работе транспорта и критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Национальный аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне полностью прекратил полеты из-за ледяного шторма «Ферн», который в воскресенье, 25 января, накрыл США.

Мы ранее информировали, что мощный зимний шторм «Ферн», начавшийся в субботу, 24 января, вызвал рекордные морозы и сильные снегопады в Соединенных Штатах, заставив власть ввести чрезвычайное положение в ряде штатов.