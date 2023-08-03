"Зло очень жестокое": Папа Римский извинился перед молодежью, что не может повлиять на ситуацию в Украине

Во время встречи с украинской молодежью Папа Франциск заверил в своей молитве за Украину и извинился за "неспособность сделать что-то большее".

О результатах встречи украинской молодежи сз УГКЦ и РКЦ со Святейшим Отцом Франциском в Апостольской нунциатуре в Лиссабоне сообщает пресс-служба Украинской греко-католической церкви.

"Эта встреча была очень эмоциональной. Папа внимательно слушал и всматривался, втирал слезы украинской молодежи, которая пришла рассказать ему правду о войне, о том, что Россия разрушает жизнь в Украине. Папа Франциск очень коротко говорил, уверяя в своей молитве за Украину. Также Святейший Отец извинился перед молодежью за свою неспособность сделать что-то большее, отмечая, что зло очень жестоко", — отметил заместитель председателя Патриаршей комиссии по делам молодежи УГКЦ отец Роман Демуш.

Во встрече с Франциском приняло участие 500 молодых людей. Молодежь подарила Папе символические подарки – сноп пшеницы, каравай, зарваницкую воду, говоря о том, что сегодня в Украине существует опасность погибнуть не только от российских ракет и пуль, но и от голода.

Напомним, Папа Римский заявил, что Европе не хватает креатива для урегулирования войны в Украине.

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