"Злостное хулиганство": в Беларуси арестовали владельца бело-красно-белого дома

Мужчина расписал дом в национальных цветах.

В Беларуси на 25 суток арестовали владельца бело-красно-белого дома.

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

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Отмечается, что мужчине предъявлено обвинение по делу по статье "несанкционированное пикетирование".

Дело в том, что в прошлом году мужчина расписал дом родителей в селе Олеще Полоцкого района в национальных цветах: нарисовал на стенах две бело-красные полосы и повесил герб Погоня в окне. Через некоторое время его сочли виновным в проведении несанкционированного пикета и обвинили в "злостном хулиганстве".

Мужчина был задержан в понедельник, 20 декабря. Его вызвали в отделение милиции. По предварительной информации, он объявил сухую голодовку.

Как сообщалось, девушка Романа Протасевича, россиянка София Сапега, написала прошение о помиловании на имя Александра Лукашенко. Уголовное дело в отношении Сапеги было передано в прокуратуру для отправления в суд. Только после него можно принять какое-либо решение относительно россиянки.

инскую ей предъявили окончательное обвинение – в разжигании ненависти. По данным следствия, Сапега вела телеграмм-канал, обнародовавший личные данные белорусских силовиков. Ей угрожает шесть лет тюрьмы.