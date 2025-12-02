Злоумышленники "хакнули" более 120 000 домашних камер для продажи интимных видео

Домашняя камера / © pexels.com

Реклама

В Южной Корее задержали четырех человек, которых подозревают во взломе более 120 тыс. домашних и коммерческих видеокамер и дальнейшем использовании записей для создания сексуально эксплуатативных материалов для иностранного веб-сайта.

Об этом сообщает BBC.

Полиция сообщила об арестах 30 ноября, уточнив, что хакеры воспользовались слабыми местами IP-камер, включая элементарные пароли.

Реклама

IP-камеры, или домашние камеры, являются более доступной альтернативой системам CCTV. Их подключают к домашнему Интернету, и они часто используются для охраны жилья или контроля за детьми и домашними любимцами.

Среди мест, где камеры были взломаны, называют частные квартиры, караоке-комнаты, студию пилатеса и гинекологическую клинику.

По информации Национального агентства полиции Южной Кореи, все четверо подозреваемых действовали отдельно и не координировали свои действия. Одному из фигурантов инкриминируют взлом 63 тыс. камер и создание 545 видео сексуального содержания, которые он продал за 35 млн вон (1 млн 8 тыс. грн) в виде цифровых активов. Другой, по данным следствия, взломал около 70 тыс. камер и продал 648 видеозаписей на сумму 18 млн вон (518 тыс. 677 грн).

Именно эти двое, по подсчетам полиции, ответственны примерно за 62% видео, размещенных в течение последнего года на сайте, который нелегально распространял контент со взломанных IP-камер.

Реклама

Правоохранители уже начали процедуру блокировки и закрытия этого ресурса и сотрудничают с иностранными службами для установления личности его оператора. Также задержаны три человека, которых подозревают в приобретении и просмотре материалов на сайте.

«Взлом IP-камер и незаконная съемка наносят потерпевшим огромные страдания и являются серьезными преступлениями. Мы будем искоренять их путем решительных расследований. Просмотр и хранение незаконно снятых видео также являются серьезными преступлениями, поэтому мы будем активно расследовать такие случаи», — отметил руководитель киберрасследований Национального агентства полиции Пак У-хен.

Правоохранители лично посетили или оповестили пострадавших в 58 локациях, проинформировав их об инциденте, и предоставили рекомендации по изменению паролей. Кроме того, они помогают удалять и блокировать откровенный контент и продолжают устанавливать других возможных жертв.

«Прежде всего, чрезвычайно важно и эффективно, чтобы пользователи, которые установили IP-камеры дома или на рабочих местах, оставались бдительными и немедленно и регулярно меняли свои пароли доступа», — заявили в Национальном агентстве полиции.

Реклама

К слову, 29-летняя жительница Николаева на Львовщине вместе с сообщниками организовала схему шантажа, договариваясь с мужчинами об интимных свиданиях на арендованных квартирах, где их тайно снимали на видео.