Злоумышленники пытались ворваться в авто внучки Байдена: охрана открыла огонь

В Вашингтоне три человека попытались ворваться в автомобиль внучки Джо Байдена. Агенты секретной службы, защищавшие ее, открыли огонь.

Об этом Associated Press сообщил представитель правоохранительных органов.

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Как отметил источник AP, поздним вечером в воскресенье, 12 ноября, агенты, которым поручено защищать Наоми Байден, были с ней в районе Джорджтауна. Они увидели, как три человека разбили окно припаркованного и пустого внедорожника.

Отмечается, что один из агентов открыл огонь, но никто не пострадал. Было замечено, что три человека убегали по красной машине. Теперь злоумышленников будет разыскивать полиция.

Напомним, во вторник, 7 ноября, кортеж президента Палестины Махмуда Аббаса подвергся нападению. В результате атаки один мужчина был застрелен.

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