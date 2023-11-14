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Злоумышленники пытались ворваться в авто внучки Байдена: охрана открыла огонь

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Злоумышленники пытались ворваться в авто внучки Байдена: охрана открыла огонь

Наоми Байден и Питер Нил / Фото: Associated Press

В результате инцидента никто не пострадал.

В Вашингтоне три человека попытались ворваться в автомобиль внучки Джо Байдена. Агенты секретной службы, защищавшие ее, открыли огонь.

Об этом Associated Press сообщил представитель правоохранительных органов.

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Как отметил источник AP, поздним вечером в воскресенье, 12 ноября, агенты, которым поручено защищать Наоми Байден, были с ней в районе Джорджтауна. Они увидели, как три человека разбили окно припаркованного и пустого внедорожника.

Отмечается, что один из агентов открыл огонь, но никто не пострадал. Было замечено, что три человека убегали по красной машине. Теперь злоумышленников будет разыскивать полиция.

Напомним, во вторник, 7 ноября, кортеж президента Палестины Махмуда Аббаса подвергся нападению. В результате атаки один мужчина был застрелен.

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Дата публикации
Просмотры
693
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