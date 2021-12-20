"Злоупотребление над человеком, который не может защититься": Папа Римский назвал насилие над женщинами "сатанизмом"

"Злоупотребление над человеком, который не может защититься": Папа Римский назвал насилие над женщинами "сатанизмом"

Женщины, пострадавшие от жестокого обращения, не потеряли своего достоинства, подчеркнул Папа Франциск.

Папа Римский Франциск осудил домашнее насилие над женщинами, назвав его "сатанизмом".

Об этом сообщают The Guardian, Vatican.

Папа Франциск заявил, что для него это считается "почти сатанизмом", отмечая, что использовать в своих интересах человека, который не может самостоятельно защититься, "это очень унизительно".

"Количество женщин, терпящих избиение и насилие в своих домах, даже со стороны своих мужчин, очень велико. Проблема для меня почти сатанинская, поскольку речь идет о злоупотреблениях над человеком, который не может постоять за себя, который может только попытаться остановить удары", – сказал он.

Понтифик добавил, что пострадавшие от жестокого обращения женщины не потеряли своего достоинства.

Кроме того, Папа Римский выразил свое отношение к проблеме бедности, состоянию заключенных и последствиям пандемии. Франциск посоветовал подавать милостыню, касаясь рук просителей и глядя им в глаза, чтобы приобщиться к "таинству бедных".

Он также выразил мнение, что у заключенного в тюрьме должна быть надежда на возвращение к нормальной жизни в обществе. По словам Франциска, пандемия обострила многие проблемы, но люди не должны озлобляться.

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