Зловещий вулкан Хайли-Губб проснулся от тысячелетнего сна

Вулкан Хайли-Губби, расположенный в регионе Афар в Эфиопии, ранее считался бездейственным. После 12 тысяч лет молчание вулкан Хайли-Губби снова начал извержение.

Об этом пишет Ecoticias.

Извержение привлекло внимание всего мира. В атмосферу попало около 220 тысяч тонн диоксида серы. Облако пепла распространилось на тысячи километров — от Эфиопии до Аравийского моря, а затем достигло северной Индии и Китая.

Самый безопасный вулкан

Известно, что щитовой вулкан расположен в регионе Эфиопии, где Аравийская тектоническая плита встречается с Нубийской и Сомалийской частями Африканской плиты, образуя тройной стык. Нубийская и Сомалийская плиты расходятся, поскольку Африканская рифтовая долина разделяет континент на две части, что в конечном счете приведет к тому, что часть Восточной Африки станет отдельным континентом.

Такие геологические процессы неизбежно приводят к высокой вулканической активности.

Ранее сообщалось, что спутники зафиксировали необычные изменения у вулкана Тафтан на юго-востоке Ирана, считавшегося спящим сотни тысяч лет. В последние месяцы его вершина поднялась на несколько сантиметров, что свидетельствует о накоплении давления под землей.