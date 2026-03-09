- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 581
- Время на прочтение
- 1 мин
Значительный рост цены на нефть и детали ситуации на Ближнем Востоке: главные новости ночи 9 марта 2026 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 9 марта 2026 года:
Цена нефти Brent превысила $100 за баррель впервые с 2022 года Читать далее –>
"Только дураки думают иначе": Трамп резко высказался о ценах на нефть через Иран Читать далее –>
РФ уже наладила собственное производство "Шахедов": события в Иране почти не повлияют на войну - обозреватель Читать далее –>
Госдеп США приказал должностным лицам срочно покинуть Саудовскую Аравию — NYT Читать далее –>
Представители Трампа срочно летят в Израиль после ударов по нефтяным объектам Ирана — СМИ Читать далее –>