"Знакомьтесь, Теодор!": Сеть подорвали кадры одного из самых больших котов в мире (видео)

Кот Теодор

Уникальный рыжий кот по имени Теодор является одним из самых больших в мире. Длина четырехлапого составляет более 130 сантиметров, а вес — 14 килограммов.

Об этом пишет AZ Animals.

Дата публикации 15:32, 29.01.26 Количество просмотров 27 В Сети показали, как выглядит один из самых больших домашних котов в мире

Что известно о Теодоре

Теодор Скритчес МакВиглз — не обычный домашний кот. Этот 14-килограммовый мейн-кун недавно взорвал Интернет.

Как отмечают в материале, с массой тела львёнка и игривой душой малыша, Теодор стал образцом породы мэйн-кун. Эти кошки известны большими размерами, роскошной шерстью и собачьим характером, но Теодор уверенно расширяет пределы ожиданий.

«Хотя типичный самец весит от 13 до 19 фунтов, а самки — от 9 до 12 фунтов, Теодор явно находится в собственной лиге. Исключительная масса Теодора — редкая аномалия, превышающая типичный размер для породы», — пишут журналисты.

Несмотря на свой величественный и кое-где суровый вид, мейн-куны известны своей ласковостью и забавностью. Владельцы часто рассказывают о поведении своих кошек, похожем на собак. К примеру, кошки ходят за людьми по дому, быстро изучают трюки и движения, и даже приносят вещи в формате игры.

Мейн-куны — очень социальные существа, любящие общество и умственную стимуляцию. Они могут стать замечательными домашними любимцами, поскольку являются нежными и терпимыми к детям, гостям, собакам и другим животным.

