"Знал, что ему грозит арест": в Офисе Саакашвили объяснили, почему он вернулся в Грузию

"Знал, что ему грозит арест": в Офисе Саакашвили объяснили, почему он вернулся в Грузию

Экс-президента задержали 1 октября.

Экспрезидент Грузии Михаил Саакашвили осознавал, что его могут арестовать по возвращении в Тбилиси, где он не был последние восемь лет.

Он вернулся в страну ради ее благополучия, говорится в заявлении его Офиса в Facebook.

В частности, причина — это будущие выборы в Грузии. В Офисе Саакашвили заметили, что он неоднократно призывал грузин прийти на выборы в местные органы власти, чтобы "отстоять будущее своей страны".

"Михаил возвращался в Грузию, зная, что ему грозит арест. Он пошел на осознанный риск, потому что благополучие Грузии для него всегда было, есть и будет выше собственной безопасности", — говорится в сообщении.

Как сообщалось: в пятницу, 1 октября, грузинские правоохранители задержали Саакашвили. Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предупредил експрезидента, что после возвращения на родную землю он попадет в тюрьму.

Напомним, в 2018 году Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюрьмы за превышение служебных полномочий на посту президента Грузии.

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