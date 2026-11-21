В США умерла бегемотиха Фиона / © Associated Press

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В США умерла знаменитая бегемотиха Фиона, ставшая звездой социальных сетей после своего преждевременного рождения в 2017 году. Причиной смерти стала вязаная шапка, которую животное случайно проглотило в своём вольере в зоопарке Цинциннати.

Об этом сообщило издание BBC.

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По словам представителей заведения, инцидент произошёл примерно за десять дней до смерти бегемотихи. Один из посетителей подбросил шапку в воздух, после чего она зацепилась за потолочный вентилятор. Оттуда её отбросило через небольшое отверстие прямо в вольер животного.

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Сначала Фиона чувствовала себя хорошо, однако через несколько дней у неё начал пропадать аппетит. Сотрудники зоопарка пытались побудить бегемотиху поесть, надеясь, что еда поможет продвинуть проглоченную шапку по пищеварительному тракту.

Ультразвуковое обследование показало, что посторонний предмет продвигался по тонкому кишечнику животного. Поскольку хирургическое вмешательство для взрослых бегемотов было невозможно, ветеринары рассчитывали, что шапка выйдет естественным путем.

Чтобы помочь Фионе, сотрудники зоопарка также использовали специальную вибрационную платформу, которую одолжили на местной конной ферме. Они надеялись, что вибрация ускорит продвижение шапки по пищеварительному тракту. Однако все попытки спасти животное оказались тщетными.

Директор зоопарка Дэйв Дженайк рассказал, что команда ветеринаров и смотрителей до последнего боролась за жизнь Фионы. По его словам, никто не ожидал такого трагического исхода.

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Фиона родилась преждевременно в 2017 году и весила всего 13 килограммов — примерно вдвое меньше, чем самый низкий ранее зафиксированный вес новорожденного бегемота этого вида. Её борьба за выживание привлекла внимание миллионов людей в социальных сетях.

Со временем бегемотиха стала одним из символов Цинциннати. Её история послужила источником вдохновения для создания нового вкуса мороженого и персонажа балетной постановки.

Мэр города Афтаб Пуревал назвал Фиону символом стойкости и радости, отметив, что она дарила улыбки детям, родителям и посетителям со всего мира.

Тем временем организация по защите животных PETA призвала администрацию зоопарка пересмотреть правила безопасности, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.

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«PETA ожидает, что зоопарк пересмотрит свои протоколы безопасности, чтобы предотвратить повторение подобных случаев. Мы призываем всех посетителей следить за своими вещами и никогда не бросать предметы вблизи вольеров с животными», — отметила исполнительный директор по работе с животными в неволе организации по защите прав животных PETA Дебби Метцлер.

Напомним, в Ровенской области корова Фреди, потерявшая двух телят, стала приемной мамой для осиротевшей козы. Теперь она воспитывает даже её детёныша, а собственного телёнка, по словам хозяина, признаёт неохотно.

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