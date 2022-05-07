Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Знаменитую флисовую кофту Зеленского более чем за три миллиона гривен продали на аукционе

Дата публикации
Просмотры
2229
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Знаменитую флисовую кофту Зеленского более чем за три миллиона гривен продали на аукционе

Владимир Зеленский / Associated Press

Флисовая кофта цвета хаки, которую постоянно носил президент Украины Владимир Зеленский, была продана на аукционе в Великобритании.

На благотворительном мероприятии Christie's, проходившем в Лондоне, выступил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. Перед началом аукциона он призвал присутствующих не жалеть средств, ведь стоимость этой вещи намного больше стартовой цены – 50 тысяч фунтов стерлингов.

Джонсон назвал Зеленского "одним из самых удивительных лидеров современности".

"То, что господин Зеленский стал президентом Украины является катастрофой для президента России Владимира Путина, но благом для Украины и мира, сказал премьер Британии, пишет The Telegraph.

Также на мероприятии по видеосвязи выступил и Владимир Зеленский. Президент Украины похвалил Великобританию и выразил восхищение "храбрым Борисом", который в апреле приезжал в Киев.

ФОТО: Владимир Зеленский/Telegram / ©
ФОТО: Владимир Зеленский/Telegram

В итоге, флисовая кофта Зеленского была продана за 90 тысяч фунтов стерлингов, что составляет около трех миллионов 363 тысячи 792 грн.

Кроме кофты президента на аукционе были представлены другие предметы, связанные с Украиной. К примеру, на аукционе можно было приобрести кувшин в виде петуха, который Джонсону подарили во время прогулки с украинским президентом по Киеву.

© Associated Press
Associated Press

Читайте также:

Следующая публикация