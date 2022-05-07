Знаменитую флисовую кофту Зеленского более чем за три миллиона гривен продали на аукционе

Знаменитую флисовую кофту Зеленского более чем за три миллиона гривен продали на аукционе

Флисовая кофта цвета хаки, которую постоянно носил президент Украины Владимир Зеленский, была продана на аукционе в Великобритании.

На благотворительном мероприятии Christie's, проходившем в Лондоне, выступил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. Перед началом аукциона он призвал присутствующих не жалеть средств, ведь стоимость этой вещи намного больше стартовой цены – 50 тысяч фунтов стерлингов.

Джонсон назвал Зеленского "одним из самых удивительных лидеров современности".

"То, что господин Зеленский стал президентом Украины является катастрофой для президента России Владимира Путина, но благом для Украины и мира, сказал премьер Британии, пишет The Telegraph.

Также на мероприятии по видеосвязи выступил и Владимир Зеленский. Президент Украины похвалил Великобританию и выразил восхищение "храбрым Борисом", который в апреле приезжал в Киев.

ФОТО: Владимир Зеленский/Telegram

В итоге, флисовая кофта Зеленского была продана за 90 тысяч фунтов стерлингов, что составляет около трех миллионов 363 тысячи 792 грн.

Кроме кофты президента на аукционе были представлены другие предметы, связанные с Украиной. К примеру, на аукционе можно было приобрести кувшин в виде петуха, который Джонсону подарили во время прогулки с украинским президентом по Киеву.

Associated Press

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